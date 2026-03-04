Cristina Gutiérrez se une a Midas como nueva embajadora de #EllasConducen

Cristina Gutiérrez lleva años compitiendo en un entorno donde casi siempre ha tenido que demostrar el doble. La piloto burgalesa, una de las españolas con mayor proyección y experiencia en el Mundial de Rally Raid, acaba de cerrar el Dakar con una 11ª posición y suma ahora un nuevo rol fuera del coche: se convierte en embajadora de #EllasConducen, la iniciativa impulsada por Midas para combatir estereotipos sobre las mujeres al volante.

Su currículum encaja con esa idea de derribar prejuicios con resultados. En 2021 fue la segunda mujer de la historia en ganar una etapa del Rally Dakar y la primera española en conseguirlo. Ese mismo año conquistó la Copa Mundial de Rally Cross-Country de la FIA en la categoría T3. Un año después amplió el foco con el título de Extreme E junto a Sébastien Loeb, mostrando su capacidad para adaptarse a superficies y formatos muy distintos.

El gran salto llegó en 2024, cuando firmó un hito para el automovilismo nacional: la victoria absoluta en la categoría Challenger del Dakar, convirtiéndose en la primera persona española en lograr un triunfo de ese nivel en la prueba. Más allá del palmarés, Gutiérrez ha construido una imagen ligada a la constancia y la resiliencia, y a la idea de que el talento no entiende de etiquetas.

Desde Midas explican que su incorporación busca poner el foco en “referentes reales” y dar visibilidad a perfiles que cambian la percepción de la mujer en el mundo del motor. Ella lo resume desde su propia experiencia: “A lo largo de mi carrera he tenido que enfrentarme a muchos estereotipos simplemente por ser mujer en un entorno tradicionalmente masculino. Programas como este son importantes porque ayudan a romper barreras y a generar referentes reales para las nuevas generaciones”, señala.