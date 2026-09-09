Cristina Gutiérrez ficha por Santana y estrena nuevo copiloto para el Dakar

Cristina Gutiérrez ya tiene nuevo destino y nuevo proyecto de cara al Dakar 2027. La piloto burgalesa afrontará una nueva etapa al vincularse con Santana Racing Team, después de poner fin a su etapa con Dacia. La marca española ha confirmado su incorporación como piloto oficial, en un proyecto que tendrá como gran objetivo el Rally Dakar 2027.

La aventura, sin embargo, comenzará mucho antes de que la caravana del Dakar llegue a Arabia Saudí. Gutiérrez se pondrá por primera vez al volante del Santana Pick-Up T1+ este mismo fin de semana, con motivo de la Baja España-Aragón, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en la provincia de Teruel.

Gutiérrez no estará sola en esta nueva aventura. Marc Solà será su nuevo copiloto, tomando el relevo de Pablo Moreno, con quien la piloto compartió seis participaciones en el Dakar. Solà aporta una amplia experiencia en competición: ha participado en diez ediciones del Dakar, seis de ellas como piloto de motos y SSV y otras cuatro como copiloto. En las últimas ediciones del rally más duro del mundo, formó tándem con el cocinero Nandu Jubany.

El Dakar, gran objetivo

El proyecto de Santana Racing Team tiene puesta la mirada en enero. La marca afrontará su segundo Dakar consecutivo después de estrenarse en la carrera saudí a comienzos de 2026 con Jesús Calleja y Edu Blanco.

La llegada de Gutiérrez eleva las expectativas de un programa que busca consolidarse en una de las disciplinas más exigentes del automovilismo. La burgalesa, ganadora de la categoría Challenger del Dakar y una de las pilotos españolas con mayor experiencia en rally raid, aportará al proyecto su conocimiento y ambición.

Gutiérrez afronta con entusiasmo su llegada a Santana y el estreno de nuevo proyecto. "Estrenamos muchas cosas: coche nuevo, equipo nuevo y también copiloto. Y no podría estar más ilusionado de compartir esta nueva etapa con Marc Solà, un copiloto con muchísima experiencia en el mundo del motor, del que estoy seguro que vamos a disfrutar mucho juntos y con quien estoy deseando empezar a trabajar", valoraba la piloto.

"Para mí, esto es mucho más que llevar una marca en el coche. Santana representa muchos de los valores con los que me identifico y que han marcado mi camino: esfuerzo, constancia, pasión, trabajo en equipo y ese espíritu de no rendirse nunca", decía a través de su perfil en redes sociales.

"Empieza una etapa nueva, llena de retos, aprendizajes y, sobre todo, muchas ganas de disfrutarla al máximo. Gracias a Santana por confiar en mí. Gracias a todo el equipo por hacerlo posible", terminaba diciendo.