Cristina Gutiérrez ante su décimo Dakar: "La suerte te tiene que pillar trabajando"

La española Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) afronta su décimo Rally Dakar, su segundo en las filas del potente Dacia Sandriders de Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah y Lucas Moraes.

Tras convertirse en campeona de la categoría Challenger en 2024 junto a su copiloto Pablo Moreno y un año de aprendizaje en la máxima categoría, en este 2026 apunta a lo más alto para seguir rompiendo moldes. Hasta ahora es la segunda mujer en conseguir la victoria en una categoría y la segunda en competir para un equipo oficial. Antes de partir hacia Arabia Saudí atendió a SPORT para hablar de sus expectativas.

¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando piensas en el Dakar de 2025?

No esperábamos tener que ayudar tan desde el principio pero lo recuerdo con cariño porque una vez que asumimos el nuevo rol que nos tocó supimos mantener la calma y la paciencia para adpatarnos a la nueva situación. Fue nuestro primer año en el equipo y salieron resultados bastantes buenos aun sabiendo que igual no estábamos compitiendo al 100% libres. Lo recuerdo como un Dakar muy maduro y asumimos bien el papel y contentos, porque al final pudimos acompañar hasta el final a la carrera y ayudando bastante además al equipo.

¿Qué aprendizajes os trajisteis de esta situación?

Sobre todo saber trabajar en equipo, saber ayudar, transmitir esa paciencia que hay que tener en el Dakar y más cuando tienes ese nuevo objetivo. Así que los valores de seguir adelante, de no pensar en lo que está pasando, de hacernos más maduros, en coger experiencia. Sirvió para que hoy en día estemos mucho más preparados para esta nueva edición.

Pablo Moreno trabaja en el coche de Nasser Al-Attiyah / LAP

¿Se vive de forma diferente sabiendo que no teníais esa presión?

Era un poco diferente, es verdad que la presión de tener que ir a tope no la tienes porque de nada serviría porque no puedes pasar a tu compañero, pero también tienes presión porque tienes que llegar siempre, con las piezas que necesiten lo más rápido que se pueda, no te puedes permitir pinchar tú las dos ruedas únicas que puedes dejar a tu compañero, entonces corres con cierta presión en ese sentido de llegar con el coche lo mejor posible, con las piezas impolutas, las ruedas impolutas y así dar la mejor ayuda que puedas.

¿Qué supone para ti compartir el coche con un mecánico de garantías como Pablo Moreno?

Muy tranquila porque sé que a nivel técnico si pasa cualquier cosa todo lo que se pueda solucionar él lo va a solucionar. Si no tiene solución, obviamente no se va a poder arreglar, pero sí que con cierta calma porque tiene un abanico de soluciones por todos lados y que ante cualquier problema tengo un súper máster en mecánica, así que en ese sentido más tranquila.

Cristina Gutiérre (Red Bull) a su llegada al aeropuerto en 2024 / EFE

El año pasado en las primeras etapas pudisteis demostrar que teníais muy buen ritmo. ¿Con qué sensaciones partís en esta edición?

Estoy bastante contenta porque es verdad que no he tenido los kilómetros que hubiera deseado. De las cinco pruebas del Mundial hemos podido disputar dos, y la primera de ellas fue casi siete meses después del Dakar. Llegué un poco así pensando a ver de dónde estoy, a ver cómo estoy, a ver si sigo competitiva, y la verdad es que en ese sentido estoy muy contenta porque desde el primer momento me sentí cómoda con el coche, me sentí competitiva siempre entre los diez primeros, y después de un parón tan largo no es nada fácil. Estoy más confiada, más asentada en el equipo, ya con la comunicación genial porque al final casi son familia. Así que este año más experiencia en el coche, en el equipo, y con más kilómetros si cabe dentro del coche.

¿Con qué objetivos va el equipo que vuelve a contar con una alineación de lujo?

El objetivo claramente es ganar el Dakar, da igual con cual de los cuatro coches se haga, pero el equipo lo tiene claro, nosotros también, todo lo que genere, o lo que vaya pasando durante el Dakar está claro que el objetivo es que uno de nosotros pueda ganarlo un segundo año, sería un éxito para Dacia en el segundo año conseguir una victoria, la verdad. No se han podido armar mejor, con Lucas (Moraes), este año siendo el cuarto coche, así que muy contenta de ser un coche más, de poder distribuir esas ayudas, de que si pasa algo tener la oportunidad de encontrar otro Dacia. Vamos a ir a por todas y ojalá se dé la situación para ganarlo.

¿Cómo es compartir equipo con colosos de la talla de Loeb, Al-Attiyah o Moraes?

Es una experiencia muy bonita, porque son pilotos súper legendarios, con muchísima experiencia. Estoy aprendiendo muchísimo, a pasos agigantados, de ellos y siempre es un placer también observarles, ver cómo actúan, ver cómo hablan con todo el equipo, incluso de cómo hacen las entrevistas. Es como muy surrealista para mí también, porque sé de dónde vengo, sé de cuándo empecé, desde cero básicamente, así que agradeciendo muchísimo a la vida que me haya puesto a mi lado a estos monstruos y a este equipo, porque es algo que uno quiere aspirar cuando es pequeñito.

¿Cómo ha sido ese camino para llegar a un equipo oficial de la talla del Dacia con estos compañeros?

Ha sido un camino como la vida, con momentos buenos y malos. De lo que me siento más orgullosa es de que he dado los pasos que consideraba correctos, sin saltarme peldaños. Empecé en la base, luego subir al siguiente nivel y así consecutivamente y obviamente nunca tenía claro si en algún momento iba a poder acceder a la máxima categoría y menos un equipo oficial, pero ese era como un pequeño objetivo que yo tenía, sabiendo que tenía que pasar por esos pasos que tocaban. Así que cuando llegó la oferta de Dacia fue como culminar una etapa increíble de mi vida y ahora ver quién va a bajar de aquí. El día que tenga que bajar me va a costar mucho, pero esperemos que dure muchos años.

Cristina Gutierrez y Pablo Moreno, durante el Dakar de 2025 / EFE

¿Cuáles dirías que han sido las principales diferencias de la categoría de la que venías, Challenger, a estar ahora en la máxima categoría?

El coche lleva una velocidad muy distinta. En Challenger había una velocidad más limitada, aquí vamos a full en cualquier lad,o las capacidades que tiene son inmensamente mayores en el sentido de que aguanta muchos más impactos, el límite del coche o de la rotura está mucho más arriba, entonces esa adaptación sin tener accidentes sí conlleva una serie de kilómetros de adaptación. El coche es mucho más pesado, con lo cual las inercias han cambiado muchísimo, la velocidad de navegación también ha cambiado muchísimo. Son muchas diferencias, por eso el primer año lo que hemos intentado es adaptarnos lo más rápido posible y este segundo año ya es un poco la confirmación de la adaptación que estamos teniendo.

Para ti, como piloto, ¿qué supuso ganar en 2024?

Fue increíble. Siempre te imaginas, porque en esos años en Challenger yo me sentía muy competitiva y sientes que eres capaz de ganar el Dakar, pero el Dakar es una prueba tan diferente y tan difícil que aunque pienses que tienes el ritmo para ganar, no solo depende de ir rápido, depende de muchas cosas, de tener suerte, de que te acompañe el Dakar en esa manera, en que los fallos que haya sean pequeños y ser muy constante. Y cuando ganamos fue otro sueño hecho realidad, la mejor de las despedidas, porque ese año ya era el último en Challenger y yo ya lo sabía, yo había firmado con Dacia ya el año anterior. Es verdad que tenía esa espinita clavada de que me quería despedir de la mejor manera y al final la vida me ayudó y me acompañó así el haber podido ganar.

¿Cuánto crees que influye la suerte en el Dakar?

La suerte te tiene que pillar trabajando, la suerte también existe porque has trabajado muchísimo antes, has hecho muchísimos kilómetros, lo has dado todo, pero es verdad que en el Dakar como es un tramo abierto por el que nunca hemos pasado, igual pasas a 10 metros de otro compañero y justo había una roca... Hay cierta suerte ahí que está inmersa que te tiene que acompañar. No sé decir un porcentaje, pero te tienen que ir bien las cosas y tienes que tener ahí un apoyo de las energías porque si no es complicado.

Ya se desveló el recorrido hace unas semanas ¿Dónde crees que estarán las claves de este año?

Sobre todo en el tema de los pinchazos. No depende tanto de que vayas muy rápido, puedes ir lento y tener pinchazos igual. Va a ser un Dakar en ese sentido, muy rápido porque la gente va a ir muy rápido, pero también veréis que de repente alguien ha tenido más de dos pinchazos y se ha quedado tirado y ahí se acaban sus opciones. Habrá que saber leer muy bien la carrera, saber leer muy bien los ritmos y en las etapas maratón poner un ojo de más porque al final siempre son muchos más kilómetros sin asistencia. Va a ser un poco más equilibrado que el año pasado, pero igual de duro y seguramente sea muy interesante.

Eres la segunda mujer en un equipo oficial en la historia del Dakar, también has sido campeona. ¿Te consideras un referente?

En cierta manera sí porque somos pocas y al final las que estamos ahí, yo creo que a veces pueden servir de ejemplos nuestras historias o nuestros valores para que otras personas se inspiren. Lo bonito de este deporte es que no hay una categoría de mujeres y otra de hombres, sino que es todo mixto y se me ha dado la situación de que hay niños también que se inspiran con mi historia, entonces como que traspasa ya los géneros y es bonito de ver que tanto niñas como niños se puedan inspirar con tu historia y les puedan dar ganas de hacer eso que tantos sueñan y que igual si no estuviéramos ahí ahora mismo no verían posible.