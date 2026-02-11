Cristina Gutiérrez, piloto del Dakar, aclara el mito del truco del pañal: "Yo llevo para no parar"

Se suele decir que el Rally Dakar es la prueba más peligrosa, exigente y difícil del mundo. Quienes se atreven a probar suerte en las dunas del desierto saudí necesitan hacerlo preparados y conscientes del peligro al que se enfrentan. No es sorprendente, en este sentido, que los pilotos ideen cualquier tipo de método para hacer más llevadero su paso por el desierto. Y uno de los aspectos importantes -del que normalmente se suele hablar poco- es sobre cómo se gestionan las necesidades fisiológicas de los participantes.

Cristina Gutiérrez, piloto de rally raid española, ha venido a esclarecer las dudas en torno al asunto. En una interesante entrevista a 'El Partidazo de la COPE', la burgalesa ha hablado sobre su futuro deportivo y de las dificultades que tiene competir en la categoría siendo mujer: "En el Dakar, solo competimos 3 o 4 mujeres piloto", apunta. Cristina cree que ellas deben "esforzarse más" para poder pelear en igualdad de condiciones con los hombres, aunque ella no distingue por géneros, sino por "mentalidades o educación". "Quizás tengamos que demostrar que puedes ir rápido muchas más veces que lo que tendría que hacer un hombre", aclara.

El Rally Dakar está lleno de dificultades, así que cualquier ayuda es poca para hacer la experiencia más cómoda. Una de las preguntas que muchos se hacen tiene que ver con la gestión de las necesidades fisiológicas en etapas que se pueden extender hasta las seis horas de duración. "En ese tiempo, puede pasar que te hagas pis", reflexiona Cristina Gutiérrez. "Ahí hay pilotos que directamente se mean encima, otros llevan pañal como es mi caso, aunque nunca lo he usado", desvela la burgalesa.

"La gente normalmente no lo dice, pero pasa. Tú que prefieres, ¿mearte encima o tener un pañal? Lo que pasa es que a la gente le da vergüenza, peo es lo que hay. Hay otros que llevan un condón y un tubo que lo tiran por el tobillo. Hay cosas muy raras", apunta la piloto. "Si te lo haces encima, ese asiento lo vas a tener que usar al día siguiente y está todo meado".

Noticias relacionadas

Otros pilotos en el pasado se han referido a esta cuestión como es el caso de Carlos Sainz: "Hay gente que lleva pañales. Yo los probé una vez, pero me sentía muy incómodo, no podía sentarme, abrocharme el cinturón, así que no los volví a utilizar", apuntaba el madrileño recientemente en su visita a 'El Hormiguero'.