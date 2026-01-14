RALLY DAKAR
Así quedan las clasificaciones del Rally Dakar tras el desastre de Sainz y Roma en coches
Consulta todos los resultados y clasificaciones del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 10
El Rally Dakar 2026 afronta ya su recta final y lo hace con un nuevo vuelco en las clasificaciones. En la categoría de coches fue un mal día para Carlos Sainz y Nani Roma y lo aprovechó Nasser Al Attiyah, que se coloca como líder solvente.
En motos, Adrien Van Beveren se llevó la victoria parcial, pero el foco sigue en Luciano Benavides, que defendió el liderato con un segundo puesto y mantiene la general con 41:36:09, aunque con Ricky Brabec ya a solo 41 segundos. En clave española, Tosha Schareina fue octavo en la etapa y conserva una meritoria tercera posición en la general, pese a una penalización, manteniéndose de lleno en la pelea por el podio.
En coches, la jornada volvió a confirmar el dominio de Nasser Al-Attiyah, que sigue líder de la general con 41:39:50 tras una etapa en la que la victoria fue para Mathieu Serradori. La gran noticia española llegó con Nani Roma, tercero en la general a solo +12:50, consolidándose como aspirante al podio final, mientras que Carlos Sainz continúa su progresión y ya es séptimo, recortando terreno tras los problemas iniciales.
También se mantienen en el top 15 Cristina Gutiérrez y Álex Monleón como copiloto de Toby Price, en una general cada vez más comprimida a falta de las últimas etapas.
Clasificación de la Etapa 10 de coches
- Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team): 4:26:15
- Nasser Al-Attiyah / Édouard Boulanger (The Dacia Sandriders): +7:01
- Sébastien Loeb / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders): +8:46
- Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders): +10:04
- Giniel de Villiers / Dennis Murphy (Botterill / Mena en la tabla) (Toyota Gazoo Racing SA): +13:51
- Denis Krotov / Kirill Zhiltsov (M-Sport Rally Raid Team): +6:37
- Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing WRC): +8:48
- Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Guthrie / Walch en la tabla) (Ford Racing): +17:57
- Baicai Zhang / Weihan Ma (JJ-Sport): +19:28
- Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team): +20:14
---
- 11º Nani Roma / Álex Haro (Ford Racing): +20:12
- 28º Ferran Juvany / Marc Solà (MD Rallye Sport): +37:26
- 30º Álex Monleón (copiloto de Toby Price, Toyota Gazoo Racing WRC): +40:09
- 35º Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders): +42:42
- 38º Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing): +45:34
- 40º Diego Ortega (copiloto de Maciej Goczał, Energylandia Rally Team): +1:13:44
Clasificación general de coches del Dakar
- Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders): 41:39:50
- Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC): +12:00
- Nani Roma / Álex Haro (Ford Racing): +12:50
- Sébastien Loeb / Édouard Boulanger (The Dacia Sandriders): +23:04
- Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team): +33:42
- Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing): +34:19
- Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing): +39:09
- Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders): +39:21
- Toby Price / Álex Monleón (Toyota Gazoo Racing W2RC): +59:36
- Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA): +1:09:06
- Giniel Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA): +1:14:43
- Mitchell Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing): +1:16:13
- Seth Quintero / Dennis Zenz (Short en tabla): +1:18:06
- Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders): +1:24:42
Clasificación de la Etapa 10 de motos
- Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC: 4:15:43
- Luciano Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing: +4:04
- Skyler Howes (USA) – Monster Energy Honda HRC: +4:51
- Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC: +5:26
- José Ignacio Cornejo (CHI) – Hero Motorsports Team Rally: +6:34
- Michael Docherty (RSA) – BAS World KTM Team: +9:31
- Tobias Mulec (SLO) – BAS World KTM Team: +10:24
- Tosha Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC: +12:05
- Paolo Lucci (ITA) – RSMoto Rally Team: +15:04
- Konrad Dabrowski (POL) – Duust Rally Team: +20:41
Clasificación general de motos del Dakar
- Luciano Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing: 41:36:09
- Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC: +0:41
- Tosha Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC: +16:24
- Daniel Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing: +16:41
- Skyler Howes (USA) – Monster Energy Honda HRC: +37:57
- Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC: +57:29
- José Ignacio Cornejo (CHI) – Hero Motorsports Team Rally: +1:00:35
- Ross Branch (BOT) – Hero Motorsports Team Rally: +2:20:33
- Pablo Quintanilla Campbell (USA) – Monster Energy Honda HRC: +2:27:19
- Tobias Mulec (SLO) – BAS World KTM Team: +2:30:42
La presente edición del Rally Dakar concluye el próximo sábado 17 de enero y ese día conoceremos a los campeones que levantarán el ansiado Touareg.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Rally Dakar con nuestro directo al minuto, crónicas, historias y reacciones de los protagonistas.
