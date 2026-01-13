Clasificaciones Dakar 2026 hoy, en directo: resultados de Schareina, Sainz y Roma

RALLY DAKAR
El Rally Dakar 2026 afronta ya su recta final y hoy lo hizo con la primera parte de la segunda etapa maratón que acabó con el triunfo de etapa de Tosha Schareina en motos y el nuevo liderato del catalán Nani Roma en la modalidad de coches con Carlos Sainz segundo en la general.
El piloto valenciano de Honda completó una gran etapa y le sacó 4 minutos y 35 segundos a Sanders y 6 minutos y 22 segundos a su compañero Brabec.
En la clasificación general, Schareina se mantiene cuarto pero ya solo a siete minutos de Benavides que, ahora mismo, ocupa la última plaza del podio.
En coches, Sainz y Roma aprovecharon los errores de navegación de Al Attiyah y Lategan para colocarse en lo más alto de la general. Ford se pone por delante en el tramo definitivo del Dakar.
Clasificación de la Etapa 9 de coches
- M. Goczal (POL) / D. Ortega (ESP) – Energylandia Rally Team – 3:54:17
- T. Price (AUS) / A. Monleón (ESP) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +4:01
- B. Baragwanath (RSA) / L. Cremer (RSA) – Century Racing Factory Team – +4:23
- G. de Mévius (BEL) / M. Baumel (FRA) – X-Raid Team – +6:28
- C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +7:56
Clasificación general de coches del Dakar
- N. Roma (ESP) / A. Haro (ESP) – Ford Racing – 36:44:01
- C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +0:57
- N. Al-Attiyah (QAT) / F. Lurquin (BEL) – The Dacia Sandriders – +1:10
- H. Lategan (RSA) / B. Cummings (RSA) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +6:13
- M. Ekström (SWE) / E. Bergkvist (SWE) – Ford Racing – +11:19
Clasificación de la Etapa 9 de motos
- T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – 3:45:42
- D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:35
- R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:22
- A. Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +10:10
- L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +11:50
Clasificación general de motos
- D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – 37:09:17
- R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:24
- L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +7:05
- T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – +15:28
- S. Howes (USA) – Monster Energy Honda HRC – +44:15
La presente edición del Rally Dakar concluye el próximo sábado 17 de enero y ese día conoceremos a los campeones que levantarán el ansiado Touareg.
