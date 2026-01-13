Clasificaciones Dakar 2026 hoy, en directo: resultados de Schareina, Sainz y Roma

El Rally Dakar 2026 afronta ya su recta final y hoy lo hizo con la primera parte de la segunda etapa maratón que acabó con el triunfo de etapa de Tosha Schareina en motos y el nuevo liderato del catalán Nani Roma en la modalidad de coches con Carlos Sainz segundo en la general.

El piloto valenciano de Honda completó una gran etapa y le sacó 4 minutos y 35 segundos a Sanders y 6 minutos y 22 segundos a su compañero Brabec.

En la clasificación general, Schareina se mantiene cuarto pero ya solo a siete minutos de Benavides que, ahora mismo, ocupa la última plaza del podio.

En coches, Sainz y Roma aprovecharon los errores de navegación de Al Attiyah y Lategan para colocarse en lo más alto de la general. Ford se pone por delante en el tramo definitivo del Dakar.

Clasificación de la Etapa 9 de coches

M. Goczal (POL) / D. Ortega (ESP) – Energylandia Rally Team – 3:54:17 T. Price (AUS) / A. Monleón (ESP) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +4:01 B. Baragwanath (RSA) / L. Cremer (RSA) – Century Racing Factory Team – +4:23 G. de Mévius (BEL) / M. Baumel (FRA) – X-Raid Team – +6:28 C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +7:56

Clasificación general de coches del Dakar

N. Roma (ESP) / A. Haro (ESP) – Ford Racing – 36:44:01 C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +0:57 N. Al-Attiyah (QAT) / F. Lurquin (BEL) – The Dacia Sandriders – +1:10 H. Lategan (RSA) / B. Cummings (RSA) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +6:13 M. Ekström (SWE) / E. Bergkvist (SWE) – Ford Racing – +11:19

Clasificación de la Etapa 9 de motos

T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – 3:45:42 D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:35 R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:22 A. Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +10:10 L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +11:50

Clasificación general de motos

D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – 37:09:17 R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:24 L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +7:05 T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – +15:28 S. Howes (USA) – Monster Energy Honda HRC – +44:15

La presente edición del Rally Dakar concluye el próximo sábado 17 de enero y ese día conoceremos a los campeones que levantarán el ansiado Touareg.

