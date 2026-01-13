Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clasificaciones Dakar 2026 hoy, en directo: resultados de Schareina, Sainz y Roma

Consulta todos los resultados y clasificaciones del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 9, la primera parte de la segunda etapa maratón

ROMA Nani (esp), Ford M-Sport, Ford, Ultimate, FIA W2RC, portrait during the Stage 3 of the Dakar 2026, on January 6, 2026 around Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI AFP7 06/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN.

ROMA Nani (esp), Ford M-Sport, Ford, Ultimate, FIA W2RC, portrait during the Stage 3 of the Dakar 2026, on January 6, 2026 around Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI AFP7 06/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press;2026;Arabie Saoudite;DAKAR;ETAPE 3;Motorsport;RALLY-RAID;SAUDI ARABIA;STAGE 3;DAKAR 2026 - STAGE 3; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

David Boti

David Boti

Barcelona

El Rally Dakar 2026 afronta ya su recta final y hoy lo hizo con la primera parte de la segunda etapa maratón que acabó con el triunfo de etapa de Tosha Schareina en motos y el nuevo liderato del catalán Nani Roma en la modalidad de coches con Carlos Sainz segundo en la general.

El piloto valenciano de Honda completó una gran etapa y le sacó 4 minutos y 35 segundos a Sanders y 6 minutos y 22 segundos a su compañero Brabec.

En la clasificación general, Schareina se mantiene cuarto pero ya solo a siete minutos de Benavides que, ahora mismo, ocupa la última plaza del podio.

En coches, Sainz y Roma aprovecharon los errores de navegación de Al Attiyah y Lategan para colocarse en lo más alto de la general. Ford se pone por delante en el tramo definitivo del Dakar.

Clasificación de la Etapa 9 de coches

  1. M. Goczal (POL) / D. Ortega (ESP) – Energylandia Rally Team – 3:54:17
  2. T. Price (AUS) / A. Monleón (ESP) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +4:01
  3. B. Baragwanath (RSA) / L. Cremer (RSA) – Century Racing Factory Team – +4:23
  4. G. de Mévius (BEL) / M. Baumel (FRA) – X-Raid Team – +6:28
  5. C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +7:56

Clasificación general de coches del Dakar

  1. N. Roma (ESP) / A. Haro (ESP) – Ford Racing – 36:44:01
  2. C. Sainz (ESP) / L. Cruz (ESP) – Ford Racing – +0:57
  3. N. Al-Attiyah (QAT) / F. Lurquin (BEL) – The Dacia Sandriders – +1:10
  4. H. Lategan (RSA) / B. Cummings (RSA) – Toyota Gazoo Racing W2RC – +6:13
  5. M. Ekström (SWE) / E. Bergkvist (SWE) – Ford Racing – +11:19

Clasificación de la Etapa 9 de motos

  1. T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – 3:45:42
  2. D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:35
  3. R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:22
  4. A. Van Beveren (FRA) – Monster Energy Honda HRC – +10:10
  5. L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +11:50

Clasificación general de motos

  1. D. Sanders (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – 37:09:17
  2. R. Brabec (USA) – Monster Energy Honda HRC – +6:24
  3. L. Benavides (ARG) – Red Bull KTM Factory Racing – +7:05
  4. T. Schareina (ESP) – Monster Energy Honda HRC – +15:28
  5. S. Howes (USA) – Monster Energy Honda HRC – +44:15

La presente edición del Rally Dakar concluye el próximo sábado 17 de enero y ese día conoceremos a los campeones que levantarán el ansiado Touareg.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Rally Dakar con nuestro directo al minuto, crónicas, historias y reacciones de los protagonistas.

