Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 4: Tosha Schareina, Carlos Sainz, Edgar Canet, Laia Sanz, Nani Roma...

El Rally Dakar 2026 avanza a todo gas por Arabia Saudí. Este miércoles era el turno para la primera de las dos etapas maratón programadas para esta edición donde la emoción se vivió a raudales por el desierto. En motos, Tosha Schareina sumó su segunda victoria consecutiva de etapa tras vencer por apenas seis segundos de diferencia a Ricky Brabec, mientras que en coches, la mala jornada de Carlos Sainz condenó al madrileño en la general, donde Lategan ha dado un zarpazo importante en la clasificación tras una etapa bestial.

No salieron las cosas como esperaban a los pilotos españoles, lastrados por una jornada maratón que fue especialmente dura para los pilotos de Ford. Carlos Sainz, que recuperó toda la ventaja perdida este martes en la Etapa 3, cedió 27:06 con cabeza de carrera durante la Etapa 4. Jornada desastrosa para 'El Matador', también para Nani Roma y Cristina Gutiérrez, aunque nada está perdido para ellos y todavía queda mucho Dakar por delante para poder dar sorpresas.

Carlos Sainz y Lucas Cruz en su Ford Raptor T1+ del equipo Ford M-Sport / Florent Gooden / DPPI / EFE

Mejores fueron las noticias en la categoría de motos, donde Tosha Schareina sumó este miércoles la segunda victoria de etapa consecutiva en el Rally Dakar 2026 tras superar a su compañero de equipo Ricky Brabec por apenas 6 segundos. Doblete de Honda, que también comanda la general gracias al valenciano, empatado a tiempo con el estadounidense pero primero por el crietrio de desempate, que lo dicta el resultado de la anterior etapa, que también ganó.

Edgar Canet, por su parte, no pudo seguir el ritmo del resto de sus compañeros y cedió casi cuatro minutos durante esta Etapa 4. El piloto de La Garriga, que llegó a estar en lo más alto de la general tras la etapa prólogo y la primera especial, aguanta en la cuarta posición en una demostración de madurez a pesar de su edad en su primer año compitiendo en RallyGP.

Clasificación de la Etapa 4 de motos

Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) 04h 31' 56'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 06'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 10'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 00' 16'' Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 02' 37'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 03' 13'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 03' 16'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 03' 49'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 05' 11'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) + 00h 13' 38''

Clasificación general de motos tras la Etapa 4

Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) 16h 45' 40'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 00'' Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 01' 24'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 11' 22'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 13' 09'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 13' 59'' (pen. 00h 06' 00'') Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 14' 38'' (pen. 00h 02' 00'') Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 22' 01'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 27' 24'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) + 01h 01' 23''

(Fuera del Top-15)

21.Arnau Lledó (Pedregà Team) + 02h 51' 55'' (Pen. 00h 00' 10'')

23.Josep Pedró (RallyBikes – Pedregà Team) + 03h 12' 39'' (Pen. 00h 01' 00'')

26.Javi Vega (Pont Grup – Kove) + 03h 16' 33'' (Pen. 00h 01' 00'')

Clasificación de la Etapa 4 de coches

Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 04h 47' 08'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) + 00h 07' 03'' Marek Goczal / Maciej Marton (Energylandia Rally Team) + 00h 14' 15'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) + 00h 17' 36'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 17' 54'' Michal Goczal / Diego Ortega (Energylandia Rally Team) + 00h 19' 53'' Toby Price / Armand Monleón (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 20' 07'' Brian Baragwanath / Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) + 00h 21' 35'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 22' 09'' Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) + 00h 22' 34''

Clasificación de coches tras la Etapa 4

Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 16h 29' 15'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) + 00h 03' 55'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 13' 00'' (pen. 00h 00' 20'') Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 15' 53'' (pen. 00h 00' 10'') Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) + 00h 16' 53'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 18' 19'' Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 18' 36'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 19' 57'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) + 00h 21' 22'' Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) + 00h 25' 18''

(Fuera del Top-15)18.Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) + 00h 42' 06'' (pen. 00h 02' 00'')

30.Isidre Esteve / José María Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) + 02h 12' 03'' (pen. 00h 01' 00'')

33.Jesús Calleja / Eduardo Blanco (Santana Racing Team) + 02h 27' 01'' (pen. 00h 06' 00'')

Clasificación de Challenger tras la Etapa 4