Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 3: Tosha Schareina, Edgar Canet, Carlos Sainz, Laia Sanz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah...

El Rally Dakar 2026 ha cerrado este martes la Etapa 3 con enormes noticias para los pilotos españoles. En motos, Tosha Schareina ha dado un golpe sobre la mesa con una victoria aplastante en Al-Ula; en coches, por su parte, Carlos Sainz y Nani Roma recuperaron ambos una distancia que empezaba a atisbarse peligrosa con los principales favoritos tras el desastre de los Al-Attiyah, Loeb y compañía... con una actuación heroica de Cristina Gutiérrez.

Carlos Sainz y Nani Roma estuvieron siempre en las primeras posiciones en los pasos por los puntos de control con una estrategia más agresiva que se vio beneficiada por la jornada nefasta de Al-Attiyah y Sebastien Loeb, entre otros. El qatarí cedió el liderato con 22:11 perdidos con cabeza de carrera, algo menos que los 25:25 del francés. Drama también para los pilotos Toyota.

Carlos Sainz y Lucas Cruz en su Ford Raptor T1+ del equipo Ford M-Sport / Kin Marcin / EFE

Y con Sainz y Roma satisfechos con sus tiempos y su recorte en la general, Cristina Gutiérrez en modo relámpago y Laia Sanz, también impresionante, que quedó decimotercera, quien aprovechó la situación fue el estadounidense Mitch Guthrie. Brutal etapa del norteamericano, seguido de Martin Prokop y Guy Botterill. Lucas Moraes completó el Top-4.

En motos, Tosha Schreina demostró que esta vez no se iba a guardar nada en la recámara para tratar de recortar distancias con los principales favoritos. Empezó marcando el ritmo el chileno Cornejo, pero rápidamente la batalla por el liderato pasó a estar entre el valenciano y el argentino Benavides. Mientras el primero de la general, el australiano Sanders, sufría para encontrar un buen ritmo, Schareina volaba por el desierto. Y a partir del kilómetro 114 pasó al ataque.

Edgar Canet, en el Dakar / Edgar Canet

Schareina empezó a imprimir un ritmo endiablado y nadie lo bajó de ahí. A bordo de su Honda, la ventaja con Benavides iba ampliándose mientras que, por detrás, Sanders se desinflaba. Tampoco tuvo una jornada fácil Edgar Canet, que a pesar de llegar segundo a la Etapa 3 sufrió más de lo que hubiese esperado con el terreno pedregoso que se encontró en Al-Ula. Y mientras otros sufrían, Schareina marchó a por la victoria sin mirar atrás. La victoria es crucial para la confianza del valenciano, pero también de cara a la general.

Clasificación general de motos tras la Etapa 3

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 12h 12' 31'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 01' 07'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) + 00h 01' 13'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 08' 46'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 11' 06'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 13' 41'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 14' 56'' (pen. 00h 06' 00'') Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 23' 26'' Michael Docherty (BAS World KTM Team) + 00h 23' 26'' Martim Ventura (Monster Energy Honda HRC) + 00h 26' 58'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 36' 17'' Martin Michek (Hoto Factory Racing) + 00h 48' 22'' Bradley Cox (Sherco Rally Factory) + 00h 48' 58'' Preston Campbell (Monster Energy Honda HRC) + 00h 51' 00'' Mathieu Dovèze (BAS World KTM Team) + 01h 10' 20''

(Fuera del Top-15)

29.Arnau Lledó (Pedregà Team) + 02h 15' 35''

31.Josep Pedró (RallyBikes – Pedregà Team) + 02h 21' 57'' (Pen. 00h 01' 00'')

33.Javi Vega (Pont Grup – Kove) + 02h 23' 03'' (Pen. 00h 01' 00'')

Clasificación de coches tras la Etapa 3

Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing) 11h 27' 20'' (pen. 00h 00' 10'') Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) + 00h 00' 26'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 01' 08'' (pen. 00h 00' 20'') Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 03' 34'' (pen. 00h 00' 10'') Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 04' 02'' Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) + 00h 05' 16'' Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) + 00h 05' 59'' Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) + 00h 09' 06'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 10' 57'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) + 00h 11' 39'' Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 14' 47'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 16' 50'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) + 00h 18' 33'' Michal Goczal / Diego Ortega (Energylandia Rally Team) + 00h 20' 18'' Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 20' 50''

(Fuera del Top-15)

18.Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) + 00h 27' 55'' (pen. 00h 02' 00'')

29.Ferran Jubany / Marc Sola (MD Rallye Sport) + 01h 11' 23''

34.Isidre Esteve / José María Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) + 01h 22' 13'' (pen. 00h 01' 00'')