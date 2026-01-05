Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 2: Edgar Canet, Carlos Sainz, Santolino, Laia Sanz, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah...

El Rally Dakar 2026 ha cerrado este lunes su segunda etapa con un cambio en el liderato en las dos principales categorías. En motos, Sanders ha brillado con luz propia para conseguir su primer triunfo parcial de etapa y asaltar lo más alto de la clasificación; en coches, por su parte, el increíble top cinco de Toyota, con Seth Quintero a la cabeza, no ha sido suficiente para evitar que Nasser Al-Attiyah, con Dacia, mande por ahora con solo siete segundos en la general.

Esta larga Etapa 2, con 400 kilómetros de especial cronometrada y otros 100 de enlaces, ha permitido al estelar Edgar Canet abrir pista durante más de la mitad de la mañana con lo que ello supone, un mayor desgaste físico y mental al no contar con las trazadas de ninguno de sus rivales. Ha sido una jornada dura para el piloto de La Garriga, que sufrió dos caídas y que cedió el liderato con respecto a Sanders, ganador de la segunda etapa. A pesar de esto, otra buena jornada para el piloto de Red Bull KTM, que ocupa la segunda posición de la clasificación general provisional a solo medio minuto del experimentado australiano.

Daniel Sanders, en acción durante la segunda etapa del Dakar / ASO

En coches, Toyota fue el gran protagonista del día con un quinteto espectacular liderado por Seth Quintero, vencedor de etapa, y secundado por Lategan, Al-Rajhi, Price y Ferreira. A pesar de todo, Nasser Al-Attiyah, con Dacia, manda en la general por solo siete segundos sobre Quintero. La jornada ha estado marcada por la dificultad de las piedras en el camino y esta circunstancia ha afectado a Carlos Sainz, que ha sufrido dos pinchazos tras salvarse este lunes. El madrileño se ha dejado más de cinco minutos con Al-Attiyah y ya está a 6.35 del qatarí en la general. En Challenger, Pau Navarro y Jan Rosa terminaron quintos en la Etapa 2 y bajan hasta la cuarta plaza en la general, a más de seis minutos y medio del liderato.

Clasificación general de motos tras la Etapa 2

Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 07h 42' 24'' Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 00' 30'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 02' 18'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) + 00h 04' 41'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 07' 46'' (Pen. 00h 06' 00'') Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 10' 04'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 12' 37'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 13' 37'' Michael Docherty (BAS World KTM Team) + 00h 14' 00'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 14' 09''

(Fuera del Top-10)

29.Arnau Lledó (Pedregà Team) + 01h 13' 44''

35.Javi Vega (Pont Grup – Kove) + 01h 29' 39'' (Pen. 00h 01' 00'')

37.Josep Pedró (RallyBikes – Pedregà Team) + 01h 31' 52'' (Pen. 00h 01' 00'')

Clasificación de coches tras la Etapa 2

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) 07h 12' 16'' Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 00' 07'' (Pen. 00h 02' 00'') Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (X-Raid Team) + 00h 01' 09'' Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 01' 28'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 01' 57'' João Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 02' 01'' Toby Price / Armand Monleón (Toyota Gazoo Racing W2RC) + 00h 02' 42'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 04' 04'' (Pen. 00h 00' 20'') Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 04' 34'' Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 06' 35'' (Pen. 00h 00' 10'') Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 07' 14'' Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) + 00h 08' 31'' Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) + 00h 10' 02'' Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing) + 00h 10' 32'' (Pen. 00h 00' 10'') Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) + 00h 10' 34''

Clasificación de Challenger tras la Etapa 2