Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la etapa 1: Edgar Canet sigue de récord

El Rally Dakar 2026 avanza a todo ritmo con un nombre propio como protagonista por encima del resto: Edgar Canet. A sus 20 años de edad, el piloto de La Garriga se ha impuesto en el prólogo y en la etapa 1 de la carrera más dura del mundo en la máxima categoría de motos consolidándose como el piloto más en forma de toda la competición hasta ahora.

La victoria del catalán, que debutaba con los grandes en esta edición tras llevarse la Copa del Mundo de Rallys en la categoría Rally 2 este 2025, se ha convertido en un auténtico hito del automovilismo nacional, y es que Edgar Canet ha conseguido ser el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar. Su hazaña, lograda con solamente 20 años, 9 meses y 18 días, lo refuerza como la gran promesa del rally raid español y eleva la expectación por Edgar de cara a estas semanas en los desiertos saudíes.

Edgar Canet está de dulce en el Dakar / Thibault Camus / AP

Edgar, que ya demostró de lo que era capaz en la etapa prólogo, ha afianzado su liderato con la victoria en la etapa 1. Ha sido un triunfo con suspense, pero que demuestra su buen estado de forma, la gran aclimatación al medio hostil del rally más exigente del mundo y que está hecho para hablar de tú a tú a rivales mucho más contrastados y experimentados. La primera posición del piloto de KTM Factory Racing no se ha corroborado hasta la llegada al vivac de Yanbu, momento en el que se ha penalizado al que, en principio, parecía vencedor de la jornada, pero que ha sido relegado de la posición al superar los límites de velocidad en uno de los tramos del día.

En coches, por su parte, el belga Guillaume de Mévius fue el más rápido y venció la etapa 1. Carlos Sainz, por su parte, fue el español mejor clasificado de la categoría Ultimate tras terminar quinto con buen ritmo. Nani Roma terminó octavo; Cristina Gutiérrez, decimoquinta. Por último, en Challenger, la dupla formada por Pau Navarro y Jan Rosa terminaron cuartos en la etapa 1.

Clasificación general de motos tras la etapa 1

Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) 03h 27' 42'' Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 01' 05'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 01' 37'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) + 00h 02' 12'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 03' 58'' Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) + 00h 04' 53'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 04' 55'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 06' 16'' Michael Docherty (BAS World KTM Team) + 00h 09' 17'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 10' 27''

19.Lorenzo Santolino (Sherco Rally Factory) + 00h 18' 02''

31.Arnau Lledó (Pedregà Team) + 00h 36' 43''

34.Javi Vega (Pont Grup – Kove) + 00h 42' 23''

37.Josep Pedró (RallyBikes – Pedregà Team) + 00h 45' 21''

Clasificación de coches tras la etapa 1

Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (X-Raid Team) 03h 07' 49'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) + 00h 00' 40'' Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) + 00h 01' 27'' Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) + 00h 01' 38'' Penalización: (00h 00' 10'') Marek Goczal / Maciej Marton (Energylandia Rally Team) + 00h 01' 38'' Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) + 00h 01' 54'' Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) + 00h 02' 03'' Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) + 00h 02' 37'' Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing) + 00h 02' 50'' Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) + 00h 03' 01''

15.Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia) + 00h 05' 00''

25.Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro) + 00h 16' 26'' Penalización: (00h 02' 00'')

29.Isidre Esteve / Txema Villalobos (Toyota) + 00h 21' 25''

40.Nandu Jubany / Marc Solà (Optimus MD) + 00h 31' 12''

43.Jesús Calleja / Eduardo Blanco (Santana) + 00h 34' 30''

Clasificación de Challenger tras la etapa 1

David Zille / Sebastian Cesana (BBR Motorsport) 03h 32' 50'' Paul Spierings / Jan Pieter van der Stelt (Rebellion – Spierings) + 00h 00' 42'' (Pen. 00h 01' 10'') Nico Cavigliasso / Valen Pertegarini (Vertical Motorsport) + 00h 02' 03'' Pau Navarro / Jan Rosa (Odyssey Academy by BBR) + 00h 04' 50'' Abdulaziz Al-Kuwari / Stéphane Duplé (QMMF Team by Nasser Racing) + 00h 05' 30'' Yasir Seaidan / Xavier Flick (Nasser Racing Team) + 00h 08' 42'' Kevin Benavides / Lichi Sisterna (Odyssey Academy by BBR) + 00h 09' 08'' Dania Akeel / Sébastien Delaunay (Odyssey Academy by BBR) + 00h 09' 56'' Lucas del Río / Bruno Jacomy (BBR Motorsport) + 00h 11' 46'' (Pen. 00h 00' 40'') Rui Carneiro / Fausto Mota (MMP) + 00h 11' 47''

14.Oscar Ral / Fernando Acosta (Vertical Motorsport) + 00h 15' 26''