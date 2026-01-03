Así está la clasificación del Rally Dakar 2026 tras la etapa prólogo y la histórica victoria de Edgar Canet

El Rally Dakar 2026 ha dado su pistoletazo de salida con un nombre propio como protagonista por encima del resto: Edgar Canet. A sus 20 años de edad, el piloto de La Garriga se ha impuesto en el prólogo de la carrera más dura del mundo en la máxima categoría de motos sacando tres segundos de ventaja a su compañero de equipo y vigente campeón Daniel Sanders y cinco segundos al tercer clasificado, el piloto de Honda HRC Ricky Brabec.

La victoria del catalán, que debutaba con los grandes en esta edición tras llevarse la Copa del Mundo de Rallys en la categoría Rally 2 este 2025, se ha convertido en un auténtico hito del automovilismo nacional, y es que Edgar Canet ha conseguido ser el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar. Su hazaña, lograda con solamente 20 años, 9 meses y 18 días, lo refuerza como la gran promesa del rally raid español y eleva la expectación por Edgar de cara a estas semanas en los desiertos saudíes.

Edgar Canet, piloto de KTM / Associated Press/LaPresse / LAP

Ha sido una etapa prólogo tan dura como se esperaba; los participantes han afrontado un primer enlace de 41 kilómetros desde el vivac de Yanbu hasta el inicio del prólogo para luego empezar a correr durante 23 kilómetros a lo largo de un recorrido en forma de bucle. La primera parte ha constado principalmente por cañones hasta el kilómetro 10; el resto del trazado ha sido más abierto. Edgar podrá escoger posición de salida tras ser el mejor en la etapa prólogo, que en la categoría de motos también cuenta como parte del tiempo de la clasificación general.

En coches, por su parte, el sueco Mattias Ekström (Ford) se hizo con la victoria en la etapa prólogo, aunque su tiempo no contará para la clasificación general. Carlos Sainz, por su parte, fue el español mejor clasificado de la categoría Ultimate tras terminar octavo. Nasser Al-Attiyah, otro de los grandes favoritos, terminó cuarto. Por último, en Challenger, la dupla formada por Pau Navarro y Jan Rosa terminaron undécimos en la etapa prólogo.

Clasificación general de motos tras la etapa prólogo

Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) – 00h 11' 31'' Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 00' 03'' Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 05'' Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) + 00h 00' 11'' Ross Branch (Hero Motosports Team Rally) + 00h 00' 16'' Michael Docherty (BAS World KTM Team) + 00h 00' 19'' Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 23'' Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 24'' Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) + 00h 00' 32'' Martin Michek (Hoto Factory Racing) + 00h 00' 44''

21. Lorenzo Santolino (Sherco) + 00h 01' 07'')

33. Josep Pedró (Husqvarna) + 00h 01' 38'')

Clasificación de coches tras la etapa prólogo

Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) – 00h 10' 48'' Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing) – + 00h 00' 08'' Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (X-Raid Team) – + 00h 00' 08'' Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) – + 00h 00' 08'' Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Gazoo Racing W2RC) – + 00h 00' 14'' Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk (Overdrive Racing) – + 00h 00' 14'' Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) – + 00h 00' 14'' Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) – + 00h 00' 15'' Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) – + 00h 00' 15'' Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) – + 00h 00' 18''

11.Nani Roma / Alex Haro (Ford) – + 00h 00' 18''

14.Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia) – + 00h 00' 26''

15.Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota) – + 00h 00' 27''

16.Toby Price / Armand Monleón (Toyota) – + 00h 00' 31''

24.Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro) – + 00h 00' 46''

29.Isidre Esteve / Txema Villalobos (Toyota) – + 00h 01' 10''

39.Rokas Baciuska / Oriol Vidal (Defender) – + 00h 01' 20''

58.Jesús Calleja / Eduardo Blanco (Santana) – + 00h 02' 01''

72.Nandu Jubany / Marc Solà (Optimus MD) – + 00h 34' 12''

Clasificación de Challenger tras la etapa prólogo