'Chucky' Sanders, de la granja al desierto para ganar el Dakar

Daniel Sanders (Melbourne, Australia, 1994) es el flamante campeón del Rally Dakar en motos. Ha dominado la carrera con una autoridad casi insultante y desde su victoria en el prólogo de Bisha, el pasado 3 de enero, ha sumado un total de cinco etapas. Pudieron ser incluso más, pero la estrategia para evitar abrir pista le llevó a 'regalar' algunas. Ahora, por fin, podrá volver a Three Bridges, una localidad de apenas 200 habitantes donde tiene su cuartel general.

Sanders vive en una finca familiar en la que, además de circuitos de motocross y off road, tiene una plantación de manzanas y paneles de miel. Combina su pasión por la velocidad y los viajes del campeonato del mundo de rally raid con su labor de apicultor y granjero. Una curiosa mezcla que no es tan atípica tratándose de un piloto australiano. Por ejemplo, el bicampeón de MotoGP, Casey Stoner, se encargaba personalmente de su propiedad y del ganado cuando no competía en Europa.

'Chuky' , su apodo desde la infancia, se debe a lo rápido que tragaba la leche. Tan rápido como va en moto. Y ese es precisamente el nombre de la marca de miel que comercializa y que estos días han degustado sus compañeros de KTM en el vivac.

Sanders creció siguiendo de cerca las hazañas de su compatriota Toby Price, campeón del Dakar en 2016 y 2019 con KTM. El director deportivo de la marca austríaca en rally raid, Jordi Viladoms se fijó en su velocidad y sobre todo en su valentía cuando competía en enduro en su país con una moto más pesada que el resto, con una 500cc. “Este tío es un animal” , me advirtieron, recuerda el manager y ex piloto catalán.

Protagonizó un sensacional debut en el Dakar en 2022 al clasificarse 4º y alzarse con el título de mejor debutante, como ya hiciera Price en 2015 (3º). En la siguiente edición, a pesar de ganar dos especiales y del tercer puesto en la general, se fracturó el codo y la muñeca al sufrir un accidente en un tramo de enlace. Un año más tarde, logró llegar a la meta en la séptima posición tras lidiar con una intoxicación alimentaria.

Hasta hoy, parecía perseguirle la mala suerte: En vísperas de su cuarta edición se fracturó el fémur en un entrenamiento en su país. Pero ahora, a sus 30 años y tras integrarse en la estructura oficial de KTM , ha conseguido llevarse el Touareg en su quinta participación. Ya dio un aviso al imponerse en el rally de Marruecos, ensayo general del Dakar.

“Cuando salí de las dunas y vislumbré el vivac, sentí escalofríos. Estaba muy nervioso, no me lo podía creer, y empezaron a salir todas las emociones”, comentaba el 'aussie' nada más cruzar la meta final en Shubaytah. “Con esta victoria he conseguido todo lo que me proponía en mi carrera deportiva. Quiero darle las gracias a mi familia y amigos, a todos aquellos que han estado conmigo a las duras y las maduras. Han sido años duros, pero este resultado lo compensa todo”, decía al borde de las lágrimas.

Su éxito llega, además, en un momento muy delicado para KTM. La fábrica austríaca atraviesa su peor crisis financiera, con 600 despidos en el último año, entre ellos el de su director general en España, el pentacampeón del Dakar Marc Coma.