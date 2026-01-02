Carlos Sainz: ¿Último acto?

La 48ª edición del Rally Dakar se pone en marcha este sábado 3 de enero. Tras el prólogo que abrirá la competición, la caravana recorrerá casi 8.000 km en dos semanas, hasta el 17 de enero, atravesando el implacable desierto de Arabia Saudí. Como cada año por estas fechas, los grandes favoritos afrontan la cita con máximas expectativas, aunque la criba empieza ya en la primera etapa. En esta carrera, nadie, ni los pilotos con mejor palmarés, están a salvo de imprevistos.

En la última edición Carlos Sainz, Nasser Al Attiyah y Sébastien Loeb se presentaban como los principales candidatos al Touareg en coches. A la hora de la verdad, ninguno de los tres subió al podio y el saudí Yazeed Al Rajhi hizo historia al coronarse en casa. De hecho, la aventura de Sainz acabó abruptamente tras apenas dos jornadas recorridas.

David Castera, director del Dakar, da paso a una nueva generación de aspirantes: “Hemos tenido una evolución muy grande de pilotos jóvenes. Ahora están listos para competir y creo que hay 10, como mínimo, que pueden ganar”, vaticina. A pesar de ello, se descubre ante la perseverancia de Sainz, que a sus 63 años va en busca del que sería su quinto triunfo y con la quinta marca (Ford). "Tiene la voluntad de un joven de 30 años. Muchos pueden correr un Dakar con 60 años... y acabar el 50º o el 60º. Pero Carlos está luchando delante. Se entrena mucho. Es un perfeccionista, un gran profesional", subraya.

En el vivac de Yanbu existe la sensación que éste podría ser el último Dakar de Sainz. “Hace cuatro o cinco años que escucho ese rumor, pero este año quizá sea más . El resultado de esta edición quizá le ayude a tomar una decisión, si tiene un problema o no termina le ayude decidir", opina Castera. El propio protagonista tampoco es capaz de responder a la gran pregunta sobre su futuro: “Sigo teniendo mucha motivación para correr en rallies, me sigo divirtiendo y por eso estoy aquí. Me he ganado el derecho de seguir hasta que yo quiera”, advierte el ‘Matador’.

Sainz, junto a su fiel escudero Lucas Cruz, reconoce que “ganar este Dakar sería muy bonito porque Ford fue la marca que me dio la oportunidad de llegar al Mundial de rallies y sería un poco como cerrar el círculo”. Después de la decepción del primer año con Ford, segura que “tanto el Raptor como yo llegamos más preparados” esta vez.

Nani Roma, único español ganador del Dakar en dos y cuatro ruedas (2004 y 2014) es otro de los pilotos de la armada Ford a tener en cuenta. A su favor, el perfecto equilibrio con su copiloto Álex Haro, un coche evolucionado y sus 28 años de experiencia previa en el rally más duro del mundo.

El defensor del Touareg

Al Rajhi defiende el título con Toyota. Un fuerte accidente en la Baja Jordania, en abril, le provocó una fractura de vértebras y retrasó su preparación, aunque el millonario saudí considera que está en perfectas condiciones para revalidar la corona. Hace un año subió al podio escoltado por su compañero Henk Lategan y por el mejor de los Ford, Mattias Ekstrom, mientras el pentacampeón Nasser Al Attiyah terminó cuarto con el Dacia Sandrider.

Con 21 participaciones en el Rally Dakar y cinco victorias en su haber, Al-Attiyah aporta una experiencia y un rendimiento de primer nivel a la ofensiva de los Dacia Sandriders. El catarí de 55 años, tricampeón mundial del W2RC y actual subcampeón, estará acompañado por el copiloto belga, Fabian Lurquin.

A Sébastien Loeb, leyenda del WRC, con nueve títulos, se le sigue resistiendo el Dakar después de nueve intentos. Fue el gran triunfador en el ensayo general en el Rally de Marruecos y después de su desafortunado inicio en 2025, llega con ánimos renovados y nuevo copiloto a bordo del Dacia, Edouard Boulanger.

Toyota pondrá en escena un renovado GR DKR Hilux, con chasis tubular más ligero y transmisión reforzada. El constructor japonés ha ganado el Dakar tres veces en los últimos cuatro años. La incógnita es saber hasta qué punto han progresado dos rivales, los recién llegados Dacia y Ford, después de un año de rodaje.

Entre los jóvenes que pueden dar la sorpresa, destacan el estadounidense Seth Quintero, la promesa de Ford Mitch Guthrie, el bicampeón de motos australiano Toby Price o el brasileño Lucas Moraes, que ganó el título W2RC en 2025 con Toyota y se ha unido a Dacia, junto a la burgalesa Cristina Gutiérrez.

Y también hay que destacar a otros dos pilotos catalanes que aspiran a entrar en la batalla: Laia Sanz, por primera vez con coche oficial en el desembarco de la firma española Ebro e Isidre Esteve, con su nuevo y rápido Hilux.

Mención especial merece ‘Monsieur Dakar’, Stéphane Peterhansel, el piloto más veterano del rally con 35 ediciones (empatado con el español José Luis Criado) y también el más laureado, con 14 Touareg en sus vitrinas (seis en moto y ocho en coches). El francés vuelve al Dakar con el Land Rover Defender, en la categoría Stock, después de perderse la edición de 2025.

Motos: Schareina, con ganas de revancha

KTM es la marca dominadora por excelencia en la categoría de motos del Dakar. Después de lograr 18 victorias consecutivas entre 2001 y 2019, repitió victoria en 2023 y 2025, aunque Honda frenó su racha en 2020, 2021 y 2024, mientras que la marca hermana GasGas, levantó el Touareg en 2022.

Daniel Sanders, líder de KTM, firmó un éxito abrumador en la última edición y también se aseguró el título mundial de rally-raid. El australiano parte como el favorito número uno en la carrera que arranca este sábado, pero deberá hacer frente a la ‘armada’ de Honda, encabezada por el valenciano Tosha Schareina, segundo en el podio el año pasado, y el estadounidense Ricky Brabec, vencedor en 2020 y 2024, acompañados por Adrien Van Beveren y Skyler Howes.

Sanders también tendrá oposición en casa, con Luciano Benavides y el joven Edgar Canet. El piloto de La Garriga, que hace un año se llevó la victoria y también el título del W2RC en la categoría Rally2, ha sido ascendido por el equipo a la clase reina RallyGP.

Canet deja vacante el trono en Rally2, por el que pelearán Tobias Ebster, Toni Mulec y Michael Docherty.

Hero, fabricante con sede en la India, también entra en la lucha por el Touareg en dos ruedas con Ross Branch, segundo en el podio de 2024 y José Ignacio Cornejo. La francesa Sherco cuenta con una sólida alineación, con Bradley Cox y el salmantino Lorenzo Santolino. La marca china Hoto hará su primera incursión en la máxima categoría tras debutar el año pasado en Rally2 y tendrá como abanderado a Mason Klein, junto a Martin Michek.

El recorrido de 2026

La 48ª edición del Rally Dakar, la séptima que se celebra en Arabia Saudí, comprende 4.840 kilómetros cronometrados para una distancia total de 7.994 kilómetros, repartidos en 13 etapas. La competición comienza el 3 de enero con un prólogo de 23 kilómetros en Yanbu, que determinará el orden de salida de la primera etapa.

La Etapa 1, el 4 de enero, comienza y termina en Yanbu, antes de que el rally se dirija al norte hacia Al-Ula el 5 de enero y luego al este hacia Hail a través de la primera de las dos etapas Maratón. En este formato especial, las tripulaciones deben pasar la noche en campamentos aislados, con recursos limitados y sin asistencia técnica de sus equipos.

La competición regresará a Hail el 8 de enero, con la Etapa 6, de 920 kilómetros (la más larga del rally), programada para el 9 de enero, justo antes del día de descanso en Riad, la capital saudí. El regreso a Yanbu comenzará el 11 de enero, incluyendo el bucle de Wadi Ad-Dawasir el 12 de enero. Con 481 kilómetros, esta es la etapa cronometrada más larga de esta edición.

La segunda etapa Maratón arranca el 13 de enero, y la etapa final y decisiva, la Etapa 13, tendrá lugar el 17 de enero, con salida y llegada en Yanbu. Se esperan temperaturas diurnas de entre 11 y 21 °C, mientras que las nocturnas variarán entre 0 y 6 °C.