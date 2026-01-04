Carlos Sainz, sincero en el Dakar: "Habrá que hacer estrategia, pero hay que correr y ganar"

Sin hacer mucho ruido pero fiel a su estrategia, Carlos Sainz ha arrancado el Dakar 2026 con buena nota. En esta competición donde tan importante es la gestión de las distancias y del ritmo para no comprometer etapas futuras, 'El Matador' terminó sexto en un resultado óptimo para afrontar la prueba de este lunes.

"Esta etapa, el objetivo creo que lo hemos cumplido", reconocía el piloto de Ford Racing a los medios desplazados a Yanbi, Arabia Saudí. "Una etapa con mucha piedra, la clave era no pinchar y pasar por las piedras con cierta prudencia. Yo creo que está bien, mañana salimos sextos. Será una etapa donde los que salen atrás apretarán y nosotros a seguir a nuestro ritmo", continuó.

Estrategia por encima de todo

Sainz, que gestionó su ritmo para tratar de llegar sin sobresaltos a la meta, analizó cómo se desarrolló la etapa: "Cuando hay tanta piedra, salir al ataque te juegas pinchar. Hay que ir rápido y tratar de no pinchar", admitió. Sobre su plan para este lunes, no quiso dar pistas: "Hay que ir día a día, mañana intentaremos ir rápido y veremos". Y es que Carlos ya avisaba de que no le interesaba ser demasiado rápido por ahora, algo que por el momento ha cumplido.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, sextos en la primera etapa del Dakar con el Ford Raptor / ASO

A pesar de eso, el piloto no terminó satisfecho al máximo: "Un minuto más nos hubiese puesto todavía más atrás que para mañana hubiese sido mejor, pero es imposible", comentó resignado. "La etapa 3 da el orden de salida para la primera maratón en la 4, que será el primer día sin motos. Eso quiere decir que en la etapa 3 no interesa quedar delante, eso es obvio".

Sobre su parada en mitad de la etapa, Sainz reconoce que no tuvo excesivas complicaciones: "Hemos parado 10 segundos, no teníamos ninguna rueda pinchada, no teníamos que cambiar ninguna rueda. Ha sido sencillo". Finalmente, a pesar de todos los planes que tanto él como Lucas Cruz tengan en mente, su objetivo es claro: "Habrá que hacer estrategia pero hay que correr también y ganar". Una primera etapa para tomar el pulso y preparar la salida de la etapa 2, que se prevé nuevamente como todas en la prueba más complicada del mundo.