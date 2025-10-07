Carlos Sainz y Nani Roma, ensayo general en Marruecos

El Rally de Marruecos, quinta y última prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid de 2025, servirá de ensayo general con vistas al próximo Dakar. El equipo Ford afronta su segunda edición con máxima ambición y alineará cuatro unidades del Raptor T1+ Evo, repitiendo las tripulaciones de su estreno, con Carlos Sainz–Lucas Cruz (nº 225), Mattias Ekström–Emil Bergkvist (nº 226), Nani Roma–Alex Haro (nº 227) y Mitch Guthrie–Kellon Walch (nº 228). Un total de 107 coches de todas las categorías están inscritos en la cita.

El jueves 9 de octubre se disputará el shakedown, que definirá la última configuración de las mecánicas de cara a la carrera. Tras las verificaciones, el domingo 12 empezará el raid con la prueba prólogo (19 km). El prólogo y la salida de la carrera tendrán lugar en Fez y el resto de las cinco etapas se disputarán con su punto de salida y llegada en Erfoud, donde finalizará el raid. Todas las especiales tienen alrededor de 300 km y la distancia cronometrada será de 1.478 km. de los 2.299 km. de que constará el rally.

El programa de Ford arrancó en el Dakar 2025 y prosiguió con largas sesiones de ensayos privados para evolucionar el Raptor en Marruecos y España (Monegros). Las anteriores carreras del mundial que Ford M-Sport ha disputado esta temporada han contribuido a la mejora continua, en concreto los raids de Abu Dhabi, Sudáfrica, Baja Aragón y Portugal.

Además de lograr el peso mínimo reglamentario distribuido de manera más eficiente, los Raptor incorporan mejoras en la suspensión, en los diferenciales central y delantero, en el motor y cuentan con una mejor visibilidad en cabina para los pilotos.

Carlos Sainz

“El nuevo Raptor T1+ va bien, estoy contento de la evolución que ha hecho durante el año, en cualquier caso la foto más real de nuestra situación la vamos a tener en Marruecos, en ese raid veremos donde estamos todos de cara al Dakar. El trabajo a nivel de reparto de pesos en el conjunto del coche es muy importante, con una distribución más eficiente y también hemos avanzado en casi todas las áreas. Estoy contento porque hemos dado un paso adelante, todo va a estar muy apretado en este rally pero estoy convencido que vamos por buen camino. Marruecos será un buen y necesario ensayo de cara al Dakar”.

Nani Roma:

“Desde agosto no conduzco el nuevo Raptor y tengo muchas ganas de competir con el coche que llevaremos en el Dakar. Nos enfrentaremos a toda la competencia del próximo enero y como siempre correremos con la intención de buscar un buen resultado, esa es la realidad, pero sin olvidar que ante todo el objetivo es hacer un ensayo real para el Dakar. Todos mis rivales corrieron hace un par de semanas en Portugal, están más a punto, pero Marruecos me gusta, entiendo bien la carrera y conozco el terreno por los muchos test que hemos hecho allí. Yo me noto en forma y hemos trabajado mucho, tanto Alex como yo”.