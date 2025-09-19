Carlos Sainz y Lucas Cruz estrenarán el Ford Raptor T1+ en Portugal

Carlos Sainz y Lucas Cruz liderarán el equipo Ford M-Sport en el próximo Rally-Raid de Portugal, penúltima prueba del mundial de esta especialidad que se disputará entre los próximos días 23 y 28 de septiembre. El dúo español pilotará la única unidad Ford Raptor T1+ oficial que participará en la carrera. La prueba portuguesa tendrá casi 2.400 km de recorrido, 1.400 de los cuales serán cronometrados divididos en 6 tramos de velocidad.

El Raptor T1+ que pilotará Carlos Sainz será una unidad completamente nueva que incorporará todas las evoluciones decididas a lo largo de los últimos meses. El pasado Dakar, junto a las carreras en las que Ford M-Sport ha participado en 2025 y las largas jornadas de ensayo realizadas, dotan a esta evolución de un nivel de competitividad superior. Las otras tres unidades se hallan en fase de montaje y se espera que estén listas para el Rally de Marruecos, que se disputará a mediados de octubre y en el que Ford M-Sport estará presente con las cuatro unidades al completo.

Carlos Sainz explica que "la evolución del nuevo Raptor básicamente viene dada por el aprendizaje, como es lógico, del primer año en el Dakar y se basa en una mejora global del reparto de pesos, llegando al peso mínimo que se ha distribuido de la manera más eficiente. También de la optimización de varias áreas diferentes. Por supuesto, se ha seguido trabajando en la suspensión, se va afinando poco a poco el motor y, aparte de todo esto, se ha trabajado también en la visibilidad. En resumen, se ha afinado el coche de la mejor manera posible, pero sobre todo con un buen trabajo en el tema del reparto de pesos”.

Sainz y Cruz se desplazarán a Lisboa el día 19 de septiembre y efectuarán un test previo el día 20. Tras las verificaciones del día 22, la prueba prólogo (5,15 km) tendrá lugar el martes, 23 de septiembre, en Grândola, 100 km al sur de la capital lusa. Las cinco etapas de que constará el Rally-Raid de Portugal se correrán entre el 24 y el 28 de septiembre.

Se da la circunstancia de que parte del recorrido de la prueba está diseñado en Extremadura, en concreto en Badajoz. El día 25 la carrera entrará en España y pernoctará en la ciudad extremeña, circulará todo el día 26 en esta demarcación para abandonarla el día 27. El final de la competición, domingo 28 de septiembre, será en Lisboa. Cada una de las cinco etapas tendrá una única especial, la más larga la de Badajoz, con 422,98 km contra el crono. El territorio extremeño es ideal para una competición de estas características, una buena parte de la cual está diseñada en dehesas privadas de grandes extension.