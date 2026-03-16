Carlos Sainz inicia una nueva etapa en el Rally de Portugal

Del 18 al 22 de marzo se celebrará el Rally-Raid de Portugal, segunda prueba del Campeonato del Mundo (W2RC), tras el Dakar disputado el pasado mes de enero. Y será el escenario elegido por Carlos Sainz para iniciar una nueva etapa, tras renovar con Ford y cambiar de copiloto: Dani Oliveras se estrena en sustitución de Lucas Cruz. En tierras lusas habrá dos Raptor T1+ oficiales presentes en la competición, ya que junto a Sainz estará el sueco Mattias Ekström.

Oliveras, natural de Vilablareix, de 38 años, que toma el relevo de Cruz. La colaboración de 14 años entre Sainz y Cruz, uno de los tándems de raids más exitosos, concluyó tras el pasado Dakar. Juntos ganaron 4 ediciones de esta carrera.

Oliveras Carrera inició su trayectoria en el motociclismo y ha disputado 11 ediciones del Dakar, cinco veces como piloto de motos (9º en 2018) y posteriormente seis como copiloto. Su mejor resultado es el 4º absoluto de 2022 como copiloto del argentino Orlando Terranova. En los últimos tres años ha acompañado al también argentino Juan Cruz Yacopini, con quien ganaría el título mundial de Bajas de 2025. Un desafortunado accidente fuera de las carreras dejaría a Yacopini fuera del pasado Dakar y lógicamente también a Oliveras.

Su fichaje como copiloto de Carlos Sainz significa para Oliveras “una gran responsabilidad y una importante oportunidad de seguir creciendo en esta especialidad. Agradezco a Carlos que me haya elegido, para mi ha sido siempre un referente y poder trabajar con él es algo muy importante”. Además de los citados Cruz Yacopini y Terranova, Oliveras también ha disputado un Dakar a la derecha de Nani Roma y otro acompañando a Gerard Farrés.

Carlos Sainz señala que “para mí el Rally de Portugal va a significar una nueva etapa en el mundo de los raids con la incorporación de Dani Oliveras como copiloto. Ambos empezamos esta nueva singladura con mucha ilusión y ganas. Aunque el Rally-Raid de Portugal será más sobre caminos tipo rally, y no tanto navegación, será una buena toma de contacto mutua para empezar a trabajar juntos de cara al futuro. Espero tener un rally sin problemas, donde podamos conseguir terminar la carrera y, por supuesto, trataremos de conseguir la victoria".

Además de Sainz y Ekström, presentes en Portugal, el equipo lo siguen formando Nani Roma , subcampeón del Dakar 2026, y el estadounidense Mitch Guthrie, que correrán otras pruebas en 2026. Precisamente Nani Roma, y su copiloto Alex Haro, se desplazarán también a Portugal para realizar, justo después del raid, dos días de test.

En Portugal, Carlos Sainz–Daniel Oliveras pilotarán el Ford Raptor T1+ nº 225, mientras que la unidad de Mattias Ekström–Emil Bergkvist llevará el nº 226. En la lista de inscritos figuran otros cinco Raptor y F150 privados, el más destacado de ellos el núm. 221 de los checos Martin Prokop–Viktor Chytka, con la unidad del Orlen Jipocar Team.

El Rally-Raid de Portugal tiene de nuevo la particularidad que una de sus etapas se disputará íntegramente en territorio español, la nº 3 (20 de marzo), que arrancará y finalizará en Badajoz. La carrera empezará el 18 de marzo de Grândola (Alentejo, etapa 1), proseguirá el día 19 entre esta ciudad y Badajoz (etapa 2), capital extremeña que será el núcleo de la etapa 3 del día 20 y desde donde arrancará el día 21 la etapa 4, que concluirá en Loulé, en el Algarve. Con salida y llegada desde el propio Loulé se correrá el día 22 la 5ª y última etapa, enclave donde se repartirán los premios ese mismo día.