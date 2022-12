El caótico debut de Llovera: "Suerte que nos ha pasado en el prólogo..."

"No habíamos hecho 200 metros de la cronometrada, cuando se ha roto algo que tenía que ver con el acelerador de los mandos que me permiten pilotar con las manos", ha explicado el andorrano Llovera, discapacitado desde los 18 años, compite con el camión del equipo Ford Trucks España y hoy ha cruzado la línea de llegada en la 32ª posición a 2’28” de los ganadores

Albert Llovera (piloto), su sobrina Margot Llovera (navegante) y Petr Vojkovsky (mecánico), han iniciado la presente edición del Dakar con un problema en los mandos que permiten a Albert pilotar solo con las manos. Con todo, al ser una especial de 13 km, no ha tenido las consecuencias que hubieran tenido en una etapa normal en cuanto a kilometraje, tal como ha destacado el andorrano.

Llovera, que este año compite con el camión del equipo Ford Trucks España, ha cruzado la línea de llegada en la 32a posición a 2’28” del equipo ganador, los checos Macik-Tomasek-Svanda (Iveco). “No habíamos hecho 200 metros de la cronometrada, cuando se ha roto algo que tenía que ver con el acelerador de los mandos que me permiten pilotar con las manos. Un problema muy extraño, que no me había pasado nunca. Parece ser que tiene que ver con el potenciómetro, en concreto la pieza que acciona el mencionado mecanismo”, ha explicado.

“En Polonia hicimos 70 km, aquí hemos hecho 70 km más y no había fallado en ningún momento. Hoy hemos hecho la salida y nos hemos quedado sin control en el acelerador. Es decir, a veces aceleraba y ni caso, en otras ocasiones pasaba lo contrario. Nos hemos planteado llegar a la asistencia a un ritmo muy lento. En 13 km, hemos perdido algunos segundos, no obstante, esta perdida con más de 4000 km, cronometrados por delante, no tiene más importancia. Habrá que ver en que posiciones salimos mañana.”

“Sí tenía que pasar, mejor que haya pasado hoy. En la etapa de mañana hubiera sido una “palmada de tiempo” muy gorda. Hemos tenido que ir de paseo", ha concluído.