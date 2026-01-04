Canet repite victoria y es más líder

Edgar Canet va muy en serio en este Dakar, el primero que disputa en la categoría reina de motos RallyGP, después de conquistar el Touareg de Rally2 en su debut el año pasado. El piloto de La Garriga, brillante vencedor del prólogo (el más joven ganador de etapa en motos, a sus 20 años y nueve meses), mantiene el liderato al término de la primera jornada, tras la penalización impuesta al vencedor Ross Branch (Hero).

El botsuano ha dado una exhibición para anotarse su primera victoria en esta edición, pero una vez en el vivac los comisarios de la FIA le han penalizado con 6 minutos por exceso de velocidad en los tramos neutralizados y Branch ha ‘caído’ a la séptima posición. Campeón del mundo de rally-raid en 2024, cuando logró su mejor posición en el Dakar (2º), se retiró el año pasado tras sufrir un accidente en la sexta etapa. Pero este domingo ha vuelto a demostrar que es uno de los firmes candidatos al Touareg y ha plantado cara a los pilotos de Honda y KTM, dominando desde los primeros compases de una jornada con muchas trampas.

Canet no ha podido con él en pista, aunque ha concluído de nuevo por delante de su compañero y jefe de filas en KTM Daniel Sanders, vigente campeón. El australiano era el que más cerca rodaba de Branch y falta de los últimos dos tramos se ha situado a 54 segundo, pero en el repostaje ha perdido medio minuto y Canet le ha adelantado.

Tras la oficializar la sanción a Branch, el trío de cabeza ha sido el mismo del prólogo, aunque con diferencias más importantes. Edgar Canet le saca 1 minuto 2 segundos a Daniel Sanders y 1 minuto 32 segundos a Ricky Brabec, su rival de Monster Energy Honda HRC. Es decir, que el joven piloto catalán aventaja a los dos últimos campeones del Dakar y también a Tosha Schareina, actual subcampeón. El valenciano, cuarto, ha cedido tres minutos en meta, aunque mantiene intactas sus opciones en la carrera.

Lorenzo Santolino, mermado por una lesión en un pie, llegó a abrir pista, pero terminó a 18:16 del ganador. Sufrió dos caídas que minaron su confianza y no pudo aguantar el ritmo del chileno Nacho Cornejo, que sumó bonificaciones al pasar primero por los tramos.

Este lunes , nuevo exámen para los favoritos en una larga segunda etapa, con salida en Yanbu y meta en Al-Ula. En total , 504 kilómetros y 400 serán de especial

Motos, 1ª etapa: