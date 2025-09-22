Canet, a por el liderato en Portugal

Edgar Canet llega con la batería 'cargada' al tramo final del Mundial de Rally Raid 2025 y más concretamente a la penúltima cita del calendario, que arranca este martes 23 de septiembre en Portugal. Después de ganar en la categoría de Rally2 en las pruebas del Dakar y Sudáfrica, el piloto KTM Factory va en busca del liderato, del que le separan solo tres puntos.

Canet llega con los deberes hechos después de muchos entrenamientos físicos y sobre la moto y varios stages con su equipo bajo la dirección de su director Jordi Viladoms. Conoce el terreno de la pasada temporada, aunque el recorrido del Rally de Portugal contempla cambios imporantes y en 2025 será más exigente tanto por kilometraje como a nivel técnico.

Los participantes tendrán que recorrer casi 2.400 kilómetros, repartidos en un prólogo seguido de cinco etapas, con más de 1.400 kilómetros de tramos cronometrados (+40% respecto a 2024). Mucho por vivir en esta dura semana que tendrá como punto y final la capital de Lisboa y que se adentrará en España durante dos jornadas.

Ha pasado mucho desde la última carrera del Mundial en Sudáfrica. ¿Nos puedes hacer un resumen de cómo has estado preparando esta parte final de la temporada 2025? Supongo que la lesión que sufriste ya está totalmente olvidada...

Después del parón de la carrera de Rally de Sudáfrica, lo cierto es que pude recuperarme el 100% de todas las lesiones, he empezado a entrenar y he podido alcanzar el nivel más alto, yo creo, que he tenido en el plano físico, tanto sea de resistencia como de fuerza, o sea que estoy en el mejor momento de siempre. Así que muy, muy contento por la forma en que llego a afrontar la segunda parte de la temporada y principio de la temporada del próximo año, que es lo importante. Ahora tenemos Rally Portugal, Rally Marruecos y Rally Dakar en tres meses, así que yo creo que llego con una muy buena preparación física y ahora se trata de mantenerla y sobre todo de no tener ninguna lesión para llegar lo mejor preparados posible al Dakar.

Llegamos a Portugal, una carrera que ya conoces, pero que contará con un 40% más de tramos cronometrados, 1400 kilómetros en total con tramos exigentes al ser muy técnicos: ¿cuáles crees que serán las claves para intentar ganar la tercera carrera del año?

Volvemos a correr el Rally Portugal, es la primera vez que yo volveré a competir en una carrera que ya hice el año pasado, o sea, es la primera vez que repito una carrera. Muy contento por ello, ya que será una ventaja: ya sabré un poco cómo es el terreno, cómo será la navegación, cómo será el Rally en general, así que por esta parte será la primera vez que podré ya tener experiencia de otros años. Y con el objetivo de aprender, hacerlo lo mejor posible, sobre todo de no tener ninguna lesión, de intentar hacer los menos errores posibles, tanto de navegación como de pilotaje, y llegar preparados, sobre todo para la carrera de Marruecos. Y si podemos llevarnos el título de Rally 2, muy contentos, pero sigo diciendo que el objetivo es llegar a mirar un poco más hacia arriba, intentar aprender de los pilotos de delante para, en el Dakar, estar lo más preparados posible, y creo que es lo que vamos a hacer.

Nos has enseñado por las redes sociales la nueva KTM, que supongo que ya vas a utilizar en Portugal, ¿qué ajustes y mejoras tiene?

La nueva KTM que traeremos para el Rally Portugal y Rally de Marruecos es básicamente la moto que llevamos en el Dakar. Sí que está un poco más puesta a punto, ya que he podido hacer tests con el equipo y la he puesto a punto tanto en suspensiones como en reglajes, como en algunos detalles que a mí me han ido gustando más. Así que ya la tengo por la mano, ya sé cómo funciona todo, así que ya sé cómo sacarle todo el jugo. Y, en general, también utilizaremos estas dos carreras para mejorarla y prepararla para llegar al Dakar con la mejor moto, con el mejor físico, con lo mejor posible.

Estás muy cerca del primer clasificado, supongo que uno de los objetivos será salir con el liderato en la mano de Lisboa, ¿no?

Sí, obviamente, mirando hacia el Mundial de Rally 2, el objetivo del Rally de Portugal es salir líderes para llegar a la última carrera en Marruecos y ser líderes de la categoría.

Programa de competición

• 23 de septiembre: 15:00 h /17:00 h: prólogo FIM/FIA (5,15 km) 19:00 h: ceremonia de salida

• 24 de septiembre: etapa 1 / Grândola - Grândola (total: 426 km / SS: 299 km + 5 km)

• 25 de septiembre: etapa 2 / Grândola - Badajoz (total: 650 km / SS: 423 km)

• 26 de septiembre: etapa 3 / Badajoz - Badajoz (total: 510 km / SS: 309 km)

• 27 de septiembre: etapa 4 / Badajoz - Lisboa (total: 493 km / SS: 288 km)

• 28 de septiembre: etapa 5 / Lisboa - Lisboa (total: 289 km / SS: 103 km)