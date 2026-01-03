Canet, histórico líder del Dakar: "Soy el chico más feliz del vivac"

Edgar Canet ha hecho historia en el Dakar 2026. El piloto oficial de KTM se ha impuesto en los 23 km del prólogo del Dakar 2026, primera especial puntuable tanto del rally de este año como de su trayectoria en Rally GP. Con solo 20 años y en su estreno en esta categoría, los registros disponibles lo sitúan como el vencedor más joven de la historia del Dakar en motos, confirmando su estatus como gran promesa y presente del rally mundial.

Canet firmó el mejor crono por delante de su compañero de equipo Daniel Sanders, al que aventajó en 3 segundos en un recorrido corto pero muy técnico. El estadounidense Ricky Brabec, a los mandos de la Honda oficial, terminó tercero a 5 segundos, mientras que la tercera KTM oficial de Luciano Benavides se colocó cuarta a 11 segundos del español.

“Soy el chico más feliz del vivac, seguro. Ahora mismo no me acabo de creer que vaya líder del Dakar, pero eso sale después de mucho trabajo en un año muy sacrificado”, explicó un Canet exultante al bajar de la moto. El catalán subraya la importancia de empezar fuerte, pero mantiene los pies en la tierra: “Siendo realistas, de aquí en adelante va a ser mucho más difícil repetir un resultado como el de hoy, pero es la mejor manera de creerme que puedo estar ahí; ahora empieza lo largo y de verdad duro del Dakar”.

Canet destacó que la clave radicó en la concentración y la lectura precisa del terreno: “En la etapa prólogo he podido anticipar los peligros, recortar las curvas por dentro y no he cometido errores”. El trazado rápido, con zonas de piedra y arena, se adaptó perfectamente a la KTM 450 Rally Factory, que “se ha comportado al 100%”, permitiendo al español exprimir su ritmo de Rally GP desde el primer día.

El triunfo en el prólogo otorga a Edgar Canet el derecho a elegir posición de salida para la primera etapa larga de casi 400 km, un factor estratégico clave para gestionar mejor el polvo y el riesgo. Consciente de la dureza que le espera, el piloto advierte que el gran reto será mantener el nivel: “Si podemos mantener esta concentración mañana en los 400 km será impecable, pero eso es lo difícil; el Dakar es muy duro y tenemos que llegar lo mejor posible a la jornada de descanso para luchar en la segunda semana”.

En el equipo KH-7, esta victoria del joven Edgar Canet de 20 años contrasta con la trayectoria del veterano José Luis Criado, de 68 años y que acumula una dilatada experiencia con participación en 35 ediciones, el récord histórico absoluto del Dakar, compartido con el francés Stéphane Peterhansel.