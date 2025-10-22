El campeón cambia de bando: Moraes ficha por Dacia

Lucas Moraes acaba de proclamarse campeón del mundo de rally-raid, pero en el Repsol Toyota Gazoo Racing se han quedado sin celebración. Y es que el brasileño ha fichado por Dacia para completar su poderosa escuadra para el Dakar 2026.

En su segundo Dakar, la marca del grupo Renault alineará cuatro coches oficiales y Moraes se unirá así al equipo de lujo que debutó en Arabia Saudí hace un año, comandado por el pentacampeón Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez.

Curiosamente, la pasada semana Moraes dejó si título mundial a Al-Attiyah en el Rally de Marruecos, al superar al catarí en la general final del campeonato W2RC.

"Estoy muy feliz y orgulloso de unirme a los Dacia Sandriders para el Dakar y el Campeonato Mundial FIA de Rally-Raid. Este es un nuevo y emocionante capítulo en mi carrera y estoy muy motivado para formar parte de un proyecto tan ambicioso. Con Dacia, estoy convencido de que podemos lograr grandes cosas" señala el piloto brasileño en el comunicado oficial del equipo.

Moraes también cambia de copiloto: deja al español Armand Monleón y empezará a trabajar junto al alemán Dennis Zenz. En 2025, el piloto São Paulo ha ganado el Rally de Portugal y ha subido al podio en Abu Dhabi y Sudáfrica, además de coronarse en el Mundial.

"Añadir una nueva tripulación a nuestra alineación era una decisión obvia. Solo faltaba encontrar un dúo capaz de cumplir nuestras ambiciones, y Lucas fue una elección natural", explica Tiphanie Isnard, Team Principal del equipo Dacia.

Frank Marotte, director de marketing y operaciones de Dacia, subraya que ganar el Dakar 2026 es una de nuestras ambiciones. Lucas y Dennis encarnan a la perfección el espíritu Dacia: son aventureros, centrados en lo esencial y perfectamente alineados con la filosofía del equipo".