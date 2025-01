Por fin buenas noticias para Carlos Sainz

Carlos Sainz regresó ayer a casa después de abandonar el Dakar 2025. Después de su accidente en la primera parte de la especial de 48 horas, el piloto madrileño vio como la FIA le dejaba fuera de carrera por daños en el arco de seguridad de su Ford Raptor. En su despedida reconoció que aunque el dolor era más anímico que físico, tenía algunas molestias en la espalda por el golpe en las dunas. Hoy, después de someterse a una exhaustiva revisión médica en Madrid, ha recibido una buena noticia: no sufre ninguna lesión.

En la edición de 2023, Sainz fue víctima de un accidente muy parecido al de este año, cuando su coche salió despedido dando vueltas de campana para aterrizar violentamente. En aquella ocasión, el bicampeón del mundo de rallies se fracturó dos vértebras y su recuperación fue larga.

Por fortuna, esta vez el chequeo médico que ha llevado a cabo nada llegar a Madrid ha tenido resultados mucho más alentadores, descartando lesiones, por lo que a Carlos le tocará guardar reposo unos días, sin mayores consecuencias.

"No todo son malas noticias. Nada más llegar a Madrid he realizado un chequeo completo por las molestias en la espalda y ya han podido confirmarme que no tengo ninguna lesión. Estos días volveré a mi rutina de entrenamiento", ha compartido 'El Matador' en sus redes sociales.

Sainz, que a su llegada al aeropuerto de Barajas atendió a los medios, aseguró que tiene planes para volver al Dakar 2026 con intención de resarcirse de lo ocurrido en esta edición y en busca de su quinto Touareg con la quinta marca distinta. "Tengo contrato con Ford y quiero ayudarles a conseguir la victoria", advirtió.