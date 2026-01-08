Brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar

Si se dice que el Rally Dakar es la prueba más difícil del mundo no es por nada. Este jueves, en mitad de la disputa de la segunda parte de la jornada maratón, Jesús Calleja y Edu Blanco sufrieron un brutal accidente durante la Etapa 5 mientras rodaban a alta velocidad por el desierto saudí.

Las imágenes, difundidas por RTL GP, muestran a la dupla pilotando por una recta a alta velocidad cuando se han encontrado con un bache que les ha hecho dar vueltas de campana en el aire. Su coche Santana Pickup T1+ ha quedado completamente destrozado por el accidente en un vídeo que pone los pelos de punta por su espectacularidad.

Según informan varios medios, el estado del aventurero leonés y de su copiloto es estable y se encuentran fuera de cualquier peligro. Ambos fueron trasladados para que se les realizase el pertinente chequeo médico, aunque el accidente no debería tener mayores consecuencias para ellos más que las deportivas.

Jesús Calleja pone fin así a su paso por el Dakar 2026 tras el accidente ocurrido alrededor del kilómetro 251 de la especial cronometrada de este jueves.