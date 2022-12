Barreda relata sus primeros problemas en Arabia

Cuarto en el prólogo, podrá elegir el orden de salida para mañana y es el mejor posicionado entre los pilotos españoles en la categoría de motos "Hemos tenido un pequeño problemilla con la gasolina, porque no hemos calculado bien el consumo del tanque delantero", explica

En sus doce participaciones anteriores en el Rally Dakar, Joan Barreda nunca se ha librado de los problemas, ya sea averías, accidentes o lesiones. En la última edición, cuando peleaba por la victoria final, una fractura de clavícula y otra en la pelvis le dejaron sin armas para optar al podio, aunque no se rindió y siguió luchando hasta el final para terminar quinto, igualando su mejor resultado en el rally. El piloto de Torreblanca, de 39 años, luce dorsal 5 en la carrera que ha comenzado este sábado y de momento, tras un breve prólogo de once kilómetros, es el español mejor situado en la general de motos, en cuarto puesto. Y eso que tampoco hoy ha tenido un inicio tranquilo. Fuera del equipo oficial Honda, este año Barreda corre con su propia estructura y ya ha sufrido el primer contratiempo por culpa del consumo de gasolina.Con todo ha terminado a solo nueve segundos del tiempo del vencedor de Toby Price. "Hoy salía en la 15ª posición y estaba un poco preocupado por el polvo, pero luego todo ha ido bastante bien. He intentado no cometer errores, pero al principio he visto que me pasaba un poco en todas las curvas, me quedaba un poco clavado a la salida. Después he ido modificando las trazadas", ha explicado Joan.

"Al final hemos tenido un pequeño problemilla con la gasolina, porque no hemos calculado bien el consumo del tanque delantero. Estos días estoy probando un poco la electrónica, y he tenido un poco de confusión si era el consumo o la electrónica. Eso me ha hecho dudar en una recta y he perdido unos segundos. En el resto he ido seguro y sin errores", ha comentado.

"Hemos hecho muchos kilómetros con esta moto y las modificaciones que lleva, pero intentamos mejorarla. Le cuesta un poco más arrancar, pero con el paso de los días los japoneses seguro que hacen un buen trabajo con la moto", ha añadido Barreda, contento con el cambio de reglamento que permite a los 15 primeros en motos elegir el orden de salida en la etapa siguiente: "Yo creo que todos querrán salir lo más atrás posible", apunta.