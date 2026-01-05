Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al-Attiyah ya manda en el Dakar

Sainz, que sufrió dos pinchazos, es décimo en la general a seis minutos y medio de su rival qatarí. El estadounidense Quintero lideró la etapa y el top cinco de Toyota

Nasser Al-Attiyah, nuevo líder del Dakar

Nasser Al-Attiyah, nuevo líder del Dakar / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Carlos Sainz decía el domingo, al término de la primera etapa, que habría preferido ceder algo más de tiempo en meta, ante los 400 km de especial que tenían hoy por delante. Y el desarrollo de la jornada le ha dado la razón. Salir con cierto retraso era la estrategia buena, tal como han demostrado Loeb, Lategan, el actual campeón Al-Rajhi y el vencedor de la etapa, Seth Quintero.

El piloto californiano, uno de los mejores exponentes de la nueva generación en la categoría de coches, ha liderado el increíble top cinco de Toyota y ha marcadado el mejor tiempo en meta secundado por Lategan, Al-Rajhi, Price y Ferreira. Eso sí, en la general manda Nasser Al-Attiyah con Dacia, por solo siete segundos sobre Quintero.

Las piedras eran el gran problema de las tres primeras jornadas del Dakar 2026, junto a las trampas de la navegación, y Sainz se había salvado hasta ahora, pero este lunes ha sufrido dos pinchazos que le han lastrado más de lo que le gustaría, si bien no de forma definitiva.

El madrileño se ha dejado más de cinco minutos con Al-Attiyah y ya está a 6.35 del qatarí en la general. Su rival, por el contrario, no tuvo que hacer frente a ninguna incidencia. Y eso que salía segundo en no ha tardado en dar caza al belga De Mévius, al que le tocó la difícil misión de abrir pista tras su victoria en la primera etapa.

Nani Roma también logró sobrevivir a un día muy estresante: "Ha sido una etapa de las que no nos gustan. En el km 20 ya pinchamos, en el 80 otra vez y ahí ya me quedé sin ruedas, aunque por suerte pudimos cambiarlas en el punto de asistencia”, explicaba el piloto de Folgueroles. No fue el día de Ford, aunque a Mattías Ekström le fue algo mejor que a Roma y Sainz y marcha por delante de ambos en la tabla, octavo. Carlos es décimo, seguido de Nani.

El martes, día de Reyes, los favoritos podrán olvidarse de las temidas piedras y la responsabilidad recaerá en sus copilotos en una etapa en bucle, con salida y final en Al Ula, de navegación pura.  En total 666 kilómetros de los que 422 serán cronometrados. Según el líder Al-Attiyah, “puede ser una de las especiales clave” en esta 48ª edición. Atentos a las sorpresas.

