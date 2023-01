Al-Attiyah evitó riesgos: "Abríamos y sin huellas"

El líder del Dakar, que se ha disculpado con la FIA por la polémica de los caballos de potencia a Audi, se lo ha tomado con calma en la séptima etapa "La navegación era difícil y de repente estuvimos tres o cuatro coches luchando, los últimos 20-30 km fueron una locura", explica

Nasser Al-Attiyah se lo ha tomado con calma en la séptima etapa, en la que abría pista. El piloto catarí de Toyota, líder de la general con más de 1 hora de ventaja ha evitado riesgos y ha explicado porqué: "Tuvimos que abrir la especial y además sin huellas", ha subrayado, en referencia a la ausencia de motos que le marcaran el recorrido como referencia, ya que la organización del Dakar decidió anular la jornada en la categoría de las dos ruedas y también en quads por la acumulación de cansancio de los pilotos y las malas condiciones meteorológicas.

"Glen y Séb nos adelantaron, la navegación era difícil y de repente estuvimos tres o cuatro coches luchando, los últimos 20-30 km fueron una locura", ha añadido Al-Attiyah, que durante la etapa se ha dejado adelantar por Loeb con picardía para que le guiara.

Tras la especial de este sábado, en la que ha cedido 19'12" con el vencedor, Al-Rahji, el líder provisional Al Attiyah tiene muy cerca revalidar su corona en el Dakar, que además sería su quinto triunfo final en el rally.

Disculpas a la FIA

A partir de la quinta etapa entró en vigor el incremento de 11 CV de potencia para los Audi para tratar de igualar los rendimientos respecto a la categoría de T1+. Nasser Al Attiyah criticó duramente la medida aplicada por la FIA: “ Gracias por matar la carrera antes de tiempo”, escribió en Twitter. Este sábado, antes de la séptima especial y con sus rivales de Audi, Sainz, Peterhansel y Ekstrom ya fuera de combate por sus respectivos accidentes, el piloto catarí de Toyota se ha retractado por sus comentarios y ha pedido disculpas: “En el calor del momento reaccioné a la decisión de la EOT de la FIA. Me gusta defender mi título con justicia y la decisión no me parecía justa. Ahora entiendo mejor la situación y me gustaría disculparme por mi publicación anterior”, asegura Nasser.