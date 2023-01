Al-Attiyah: "Todo está bajo control"

"Ha sido una especial corta, pero dura. ¡Hemos llegado al Empty Quarter!", celebra el piloto catarí, líder destacado del Dakar "No quería riesgos. La etapa maratón es mañana… Giniel (De Villiers) sigue detrás de nosotros y trabajamos en equipo", apunta

Aunque esperaba ganar la primera de las tres etapas del Empty Quarter, Nasser Al Attiyah ha tenido al final que contentarse con la cuarta posición en una especial que discurría exclusivamente por las dunas del desierto saudí. Sin embargo, el piloto de Toyota sigue consolidando su posición de líder y el final del rally cada vez está más cerca.

"Ha sido una especial corta, pero dura. ¡Hemos llegado al Empty Quarter! Ha sido una buena jornada de prueba para mañana. Tenemos todo lo necesario y todo bajo control. Estoy contento… ", ha valorado el catarí a su llegada al campamento de Shaybah.

De cara a las cuatro etapas que restan y que le separan de su quinto 'Touareg', Nasser asegura que "tengo buenas sensaciones con el coche. Hoy no hemos cometido errores… No he atacado, la verdad. No quería asumir riesgos. La etapa maratón es mañana… Giniel (De Villiers) sigue detrás de nosotros y trabajamos en equipo…", ha añadido.