Arnau Lledó, de albañil a piloto del Dakar: "Lo dejé todo para enfocarme al 100% en las carreras"

Arnau Lledó (Taradell, 2002) empezaba el 2026 con la motivación que solo puede dar enfrentarse a un primer Dakar. Viajó al desierto saudí tras dejar a un lado su trabajo como albañil en la pequeña empresa familiar de su padre y dedicarse al 100% en la competición. Sabía que, para llegar lejos, hacía falta entregarse al cien por cien. Y lo hizo. Pero el desierto saudí tenía otros planes para él.

El piloto catalán visitó la redacción de SPORT en plena recuperación, recién operado del tobillo izquierdo, tras una dura caída que protagonizó en la etapa 10 del rally raid más duro del mundo. Salió volando de su moto varios metros y se vio sorprendido por una pequeña duna que no pudo ver al rodar entre el polvo en suspensión que había dejado otra moto que pasó por delante de él. Hasta ese momento, era 19º en la general. Nada mal para ser un 'rookie'. Pero se quedó con la 'espinita' de no poder terminar.

Desde pequeño has estado vinculado a las competiciones de motor. ¿Cómo te iniciaste?

A los tres años ya iba en moto. La afición me vino de mi padre, que de toda la vida ha ido en moto con sus amigos, y yo de pequeño empecé a pilotar por donde vivían mis abuelos. Poco a poco, iban pasando los años y empecé a competir a modo más profesional.

Arnau Lledó visitó SPORT y charló con el director, Joan Vehils / Gorka Urresola Elvira

Tampoco lo has tenido a fácil. ¿Cómo de complicado es desarrollar una trayectoria profesional en el mundo del motorsport si no tienes sponsors o dinero?

La verdad es que es muy difícil, y nos ha costado muchísimo, pero estoy contento porque lo hemos hecho. La verdad es que es mucho sacrificio, junto al de mis padres. Son mi pilar. Es importante tener gente alrededor que te apoye, tanto anímicamente como económicamente, porque es un deporte que es muy caro, y si no tienes presupuesto cada año para competir, ir a las carreras es muy difícil. Poco a poco vas buscando, a lo mejor si haces buenos resultados es más fácil, y bueno... ha costado.

No siempre te dedicaste al rally raid. ¿Cómo fue el paso a la disciplina desde el motocross?

Sí, yo hacía motocross. Hice 7 años de Campeonato de España, y en 2023 en una carrera me rompí los cruzados, y a partir de ahí estuve 6 meses sin tocar la moto. Empecé a reflexionar. Los rallies de toda la vida me gustaban muchísimo, en enero estaba todo el día en la tele mirando el Dakar, y ahí empecé a decir: ‘vale, ahora es el momento de hacer el cambio, mientras me recupero, me preparo para hacer la moto’. Mi primera carrera de rallies fue el 100 Dunas.

En enero estaba todo el día en la tele mirando el Dakar, y ahí empecé a decir: ‘vale, ahora es el momento de hacer el cambio' Arnau Lledó — Piloto del Dakar

Has compaginado tu trayectoria como piloto con tu trabajo durante mucho tiempo. Este año 2025, supuso un cambio en tu carrera…

Sí, en enero de 2025 me salió la oportunidad de hacer todo un año con carreras como el Marroc Desert Challenge, la Baja Aragón, el Rally de Portugal, Rally Marruecos, y la opción de ir al Dakar. Antes compaginaba mi trabajo en la empresa de mi padre con las motos, y era muy complicado, porque terminaba de trabajar, tenía que ir a entrenar, o al revés. Sin embargo, este 2025, que me había salido este ‘planning’ de campeonato, dije: ‘voy a apostarlo todo’. Lo hablé con mi padre y me apoyó muchísimo, y lo dejé todo para enfocarme al 100%, a prepararme bien, además de recolectar sponsors y preparar las carreras.

Emocionalmente, ¿cómo se vive el proceso de tener la cabeza en tantos sitios distintos?

Es complicado, la verdad que a mí me costaba, porque quería hacer las dos cosas bien, estar en el trabajo y hacer el trabajo al 100%, pero luego, cuando vas en moto quieres hacerlo al 100%. Sin embargo, muchas veces estás en el trabajo y piensas en la moto, y estás en la moto y piensas en el trabajo, o vas a entrenar diciendo: ‘qué mal, no he terminado lo del trabajo’. Era complicado, la verdad.

La gente me decía: ‘vigila con esto, sobre todo, duerme bien, come bien, el tiempo es oro’. Todas esas cosas que me iban diciendo las apliqué Arnau Lledó — Piloto de Dakar

¿Qué es lo que te daba más miedo de enfrentarte a tu primer Dakar?

Tenía muchas incertidumbres, la verdad. Sí que me informé mucho durante los últimos años, porque me gustaba, y tenía muchas referencias. La gente me decía: ‘vigila con esto, sobre todo, duerme bien, come bien, el tiempo es oro’. Todas esas cosas que me iban diciendo las apliqué. Cuando me fui, sí que me fui con incertidumbre, pero bien.

¿Cómo se prepara físicamente y psicológicamente una carrera como esta?

Físicamente, he trabajado muchísimo este 2025 junto a mi entrenador, Enric Masip, y psicológicamente también. He ido a un psicólogo, que me ha ido muy, muy bien. Este año también haré lo mismo, compaginar 100% físico y 100% psicólogo.

En tu misma estructura se encuentra Josep Pedró, que este año se embarcó en la aventura en la categoría sin asistencia del Dakar, ¿te animarías tú a hacerlo en un futuro?

Primero de todo, mi sincera admiración por lo que hacen los pilotos del Original By Motul, porque tiene mucho mérito después de una etapa de 900 kilómetros, hacer la moto. Con Josep, desde el primer día que quise empezar a hacer rallies, hemos hablado mucho, me ha ayudado mucho. Somos muy amigos. En cuanto a la categoría, me gustaría, porque me gusta la mecánica y me defiendo. Lo único que veo complicado es terminar de hacer la moto cuando terminas una etapa. Pero bueno, es parte de la aventura. No lo descarto.

Mi sincera admiración por lo que hacen los pilotos del Original By Motul, porque tiene mucho mérito después de una etapa de 900 kilómetros, hacer la moto Arnau Lledó — Piloto del Dakar

Mentalmente, ¿qué fue lo más duro de la prueba?

La etapa más dura que he tenido ha sido la de 900 kilómetros. En el Dakar hay días y días, algunos que te sientes súper bien y otros días que en el kilómetro 100 dices: ‘que se termine ya’. Y ese día, justamente, fue uno de esos. Pero al final te lo tienes que tomar con filosofía. Ese día, corté más gas y pensé: ‘tienes que llegar al final’, y me lo tomé de esa forma los días que no estaba muy bien encima de la moto.

Tuviste una dura caída en la etapa 10 que te impidió seguir con el Dakar. ¿Cómo fue ese momento?

Cuando estaba en el suelo digo: ‘no puede ser, yo quiero continuar sí o sí, como sea’. Al pasar los minutos Edgar [Canet] se paró. Él me dijo: ‘tenemos que tirar, Arnau’, y le dije: ‘sí, pero el pie no me responde’. Él me ayudó a poner plásticos de la moto bien para poder tirar, y luego pues le dije que tirase, que yo me esperaba a que se me pasase el dolor. Porque yo pensaba que podría seguir. Pero luego, con los médicos, me fijaron en el pie y cuando me levanté para ir a coger la moto, vi que ahí no podía ni andar ni poner el pie a suelo. Y pues ahí, impotencia, rabia, todo, me cayó todo encima.

Al final, como ‘rookie’, tu objetivo al llegar a Yanbu sería el de poder terminar el Dakar...

Este año íbamos a terminar 100% y lo tenía claro por todo lo que había costado, lo que nos había costado llegar. Yo quería terminar, llevaba 10 días que había encontrado un ritmo muy bueno, un margen de seguridad muy grande, de no arriesgar mucho para llegar yo y moto enteros cada día... pero bueno, al final son cosas que con este deporte pueden pasar.

Pensando un poco en este año 2026, ¿qué tienes en la cabeza?

Cuando me caí estuve tres días que estaba anímicamente mal, pero ahora mismo estoy muy motivado para seguir adelante. Ya tenemos un planning hecho para esta temporada, estoy buscando sponsors, marcas, gente... lo que sea para poder hacer otro año más y poder hacer un rally Marruecos, una Baja Aragón, volver al Dakar, pero debo conseguir los sponsors. Si salen sponsors, si sale proyecto, pues lo haré, si no sale nada, o sale para hacer sólo una carrera, dos carreras, pues a ver qué tal. Ganas tengo.

Lo hacemos porque nos gusta, vamos ahí porque queremos. Para mí la moto es mi vida Arnau Lledó — Piloto de Dakar

¿Qué es lo que has podido cambiar o qué te ha podido enseñar una carrera como el Dakar?

El esfuerzo. Que la cabeza diga que no o el cuerpo diga que no y tu, en tu cabeza, sabes que lo tienes que hacer, sabes que tienes que terminar. Lo hacemos porque nos gusta, vamos ahí porque queremos, está claro, para mí la moto es mi vida, y yo lo que quiero es disfrutar y aprender al máximo y cuando la mente se pone negativa, pues pienso en todo esto.