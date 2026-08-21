Las cuentas de Álex Palou para lograr su quinto campeonato de la Indycar ante Donald Trump

Álex Palou sigue siendo imparable en Indycar. El piloto español suma seis victorias en lo que llevamos de temporada (St. Petersburg, Alabama, Long Beach, Detroit, el Superspeedway de Nashville y Portland) y lidera el campeonato estadounidense con 133 puntos sobre el segundo clasificado, Kyle Kirkwood, 137 sobre el tercero, David Malukas, y 139 puntos sobre el cuarto, Christian Lundgaard. El catalán tiene su primer match ball para lograr su quinta Copa Astor y hacer historia en las calles de Washington D.C., bajo la atenta mirada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La Indycar está en la recta final de la temporada, a falta de cuatro pruebas: Washington D.C. (22 y 23 de agosto), la doble cita en el oval de Milwaukee (28, 29 y 30 de agosto) y el GP de Monterey en el circuito de Laguna Seca (4, 5 y 6 de septiembre). El líder es Álex Palou, con 542 puntos y seis victorias, a tan solo dos de su récord de triunfos del año pasado. El español puede proclamarse cinco veces campeón de Indycar en la casa de Donald Trump y convertirse en el tercer piloto más laureado de la historia, sólo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7).

Para que esto suceda en las calles de la capital estadounidense, el catalán tendrá que estar muy atento a Kirkwood, Malukas y Lundgaard, sus máximos oponentes. Si el piloto de Sant Antoni de Vilamajor conquista su cuarta Copa Astor consecutiva, igualará el hito histórico que solo ha logrado un piloto hasta ahora: Sébastien Bourdais, entre 2004 y 2007.

Palou tiene una ventaja de 133 puntos y, para lograr su ansiado quinto título, tiene que salir de Washington D.C. con 162 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Eso significa que, si el español gana, Kirkwood, Malukas o Lundgaard deberían acabar novenos o mejor para evitar el alirón del catalán. Palou también puede ser campeón virtual de Indycar si, al acabar la carrera, su ventaja al frente del campeonato aumenta hasta los 147 puntos. En ese caso, el catalán solo necesitaría tomar la salida en las tres últimas citas del año. Esto se debe a que la categoría estadounidense otorga un mínimo de cinco puntos a todo piloto que toma la salida en una carrera.

Washington D.C., el posible escenario del quinto campeonato de Álex Palou

Tras el estreno de Indycar en Markham (Canadá), el campeonato estadounidense aterriza en Washington D.C. para disputar por primera vez una carrera en las calles de la capital estadounidense. El Gran Premio Freedom 250 rendirá homenaje a la independencia de Estados Unidos y celebrará la tradición y el legado de la industria del automovilismo estadounidense.

Este fin de semana (22 y 23 de agosto) los pilotos se enfrentarán al nuevo trazado urbano de Washington D.C., un circuito de 2,74 kilómetros con 7 curvas y varias rectar para adelantar, al que tendrán que dar 147 vueltas (402,175 kilómetros). La pista pasará por lugares míticos de la capital estadounidense como Pennsylvania Avenue, el Capitolio, el Museo Nacional del Aire, la Galería Nacional de Arte o los Archivos Nacionales.

Horarios y dónde ver la carrera de la Freedom 250 en Washington D.C.

El circuito urbano de Washington D.C. será el escenario de la 15º prueba de la temporada de Indycar. El campeonato estadounidense entra en la recta final, ya que solo quedan cuatro pruebas (Washington D.C., la doble cita en el oval de Milwaukee y Laguna Seca), y Álex Palou puede hacer historia logrando su quinto campeonato de Indycar, convirtiéndose en el tercer piloto con más títulos, sólo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7).

La acción en pista comenzará el sábado 22 de agosto a las 15:05 (horario peninsular español) con los libres 1. Además de la segunda sesión de prácticas, la clasificación también será el sábado 22 de agosto a las 23:00 (horario peninsular español), y se podrá ver a través de Movistar Deportes 3. El domingo 23 de agosto comenzará con el Warm Up a las 15:15 y la carrera será a las 19:00 (horario peninsular español) y lo podrás seguir por #Vamos. También podrás seguir todo lo que pase en la Freedom 250 con la crónica de la carrera del Diario SPORT.