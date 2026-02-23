¿Cuándo empieza el Mundial de F1 2026? Calendario, fechas y estreno de Alonso con Aston Martin

La Fórmula 1 está a punto de dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada. Después de meses de larga espera sin competición, los equipos preparan su vuelta a la competición para demostrar todos los avances que han realizado durante el invierno. Superadas las distintas pruebas de pretemporada, la próxima vez que los coches se den cita en pista será en Melbourne, en Australia, donde la temporada 2026 de F1 arrancará de manera oficial.

Y es que cada vez queda menos para que llegue el momento de la verdad. No es una temporada cualquiera la que se avecina en la Fórmula 1; desde el cambio radical de reglamentación hasta las narrativas de pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton que buscan recuperar la gloria perdida. De momento, Mercedes parece tener la delantera respecto a sus rivales, aunque equipos como Red Bull, McLaren o Ferrari no parecen partir con mucha desventaja por detrás. Melbourne dará más respuestas en este sentido.

Fernando Alonso se baja del Aston Martin AMR26 / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

A pesar de ser una pretemporada corta, se ha seguido con especial atención debido a la nueva reglamentación, que ha obligado a las escuderías a cambiar muchos aspectos de su monoplaza con el miedo a no llegar a tiempo a la fecha límite del fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El tiempo sigue corriendo en contra de los equipos, mientras la proximidad del primer Gran Premio de la temporada en Melbourne lleva a doblar los esfuerzos en todos los equipos.

En clave española, Fernando Alonso disputará este 2026 lo que puede que sea su último baile en la Fórmula 1. Después de lo que ha parecido una vida en la categoría reina, el asturiano sigue incansable en su lucha por conquistar su tercera corona dos décadas después de conseguir la segunda. En las manos de Adrian Newey y del equipo de trabajo de Aston Martin está que Fernando puede pelear en condiciones por cosas mayores y quién sabe, quizás mantenerse una temporada más en lo más alto si hay verdaderos brotes verdes en el equipo. Por ahora, Aston Martin parte retrasado con respecto a sus rivales lastrado por el motor Honda, aunque se espera que el equipo pueda escalar posiciones conforme pase la temporada.

Por su parte, Carlos Sainz ha apostado de lleno en el proyecto de Williams para esta temporada. El equipo británico tuvo problemas y fue el único equipo que no asistió a los test de Barcelona, pero sí ha podido ponerse al día con el resto gracias a las jornadas de grabación destinadas a probar nuevas implementaciones. Optimismo en el equipo británico, que cree poder luchar con los de arriba más pronto que tarde.

¿Cuándo empieza el Mundial de F1 2026?

El Mundial de F1 2026 empezará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. El circuito de Albert Park será el escenario de la primera cita del calendario de las 24 que se disputarán este año, con dos paradas españolas -Barcelona y Madrid- que elevarán la expectación por la nueva temporada de Fórmula 1.

Calendario y todas las carreras del Mundial 2026 de Fórmula 1

GP de Australia. 6–8 marzo GP de China. 13–15 marzo GP de Japón. 27–29 marzo GP de Baréin. 10–12 abril GP de Arabia Saudí. 17–19 abril GP de Miami. 1–3 mayo GP de Canadá. 22–24 mayo GP de Mónaco. 5–7 junio GP de Barcelona-Catalunya. 12–14 junio GP de Austria. 26–28 junio GP de Gran Bretaña. 3–5 julio GP de Bélgica. 17–19 julio GP de Hungría. 24–26 julio GP de Países Bajos. 21–23 agosto GP de Italia. 4–6 septiembre GP de España. 11–13 septiembre GP de Azerbaiyán. 24–26 septiembre GP de Singapur. 9–11 octubre GP de Estados Unidos. 23–25 octubre GP de México. 30 octubre–1 noviembre GP de Brasil (São Paulo). 6–8 noviembre GP de Las Vegas. 19–21 noviembre GP de Catar. 27–29 noviembre GP de Abu Dabi. 4–6 diciembre

Todos los pilotos y equipos del Mundial 2026 de Fórmula 1