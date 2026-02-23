Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo empieza el Mundial de F1 2026? Calendario, fechas y estreno de Alonso con Aston Martin

Te contamos cuándo empieza la nueva temporada de la Fórmula 1 y todas las fechas claves para el estreno de Alonso con Aston Martin

Fernando Alonso, con su AMR26 de Aston Martin

Fernando Alonso, con su AMR26 de Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Fórmula 1 está a punto de dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada. Después de meses de larga espera sin competición, los equipos preparan su vuelta a la competición para demostrar todos los avances que han realizado durante el invierno. Superadas las distintas pruebas de pretemporada, la próxima vez que los coches se den cita en pista será en Melbourne, en Australia, donde la temporada 2026 de F1 arrancará de manera oficial.

Y es que cada vez queda menos para que llegue el momento de la verdad. No es una temporada cualquiera la que se avecina en la Fórmula 1; desde el cambio radical de reglamentación hasta las narrativas de pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton que buscan recuperar la gloria perdida. De momento, Mercedes parece tener la delantera respecto a sus rivales, aunque equipos como Red BullMcLaren Ferrari no parecen partir con mucha desventaja por detrás. Melbourne dará más respuestas en este sentido.

Fernando Alonso se baja del Aston Martin AMR26

Fernando Alonso se baja del Aston Martin AMR26 / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

A pesar de ser una pretemporada corta, se ha seguido con especial atención debido a la nueva reglamentación, que ha obligado a las escuderías a cambiar muchos aspectos de su monoplaza con el miedo a no llegar a tiempo a la fecha límite del fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia. El tiempo sigue corriendo en contra de los equipos, mientras la proximidad del primer Gran Premio de la temporada en Melbourne lleva a doblar los esfuerzos en todos los equipos.

En clave española, Fernando Alonso disputará este 2026 lo que puede que sea su último baile en la Fórmula 1. Después de lo que ha parecido una vida en la categoría reina, el asturiano sigue incansable en su lucha por conquistar su tercera corona dos décadas después de conseguir la segunda. En las manos de Adrian Newey y del equipo de trabajo de Aston Martin está que Fernando puede pelear en condiciones por cosas mayores y quién sabe, quizás mantenerse una temporada más en lo más alto si hay verdaderos brotes verdes en el equipo. Por ahora, Aston Martin parte retrasado con respecto a sus rivales lastrado por el motor Honda, aunque se espera que el equipo pueda escalar posiciones conforme pase la temporada.

Por su parte, Carlos Sainz ha apostado de lleno en el proyecto de Williams para esta temporada. El equipo británico tuvo problemas y fue el único equipo que no asistió a los test de Barcelona, pero sí ha podido ponerse al día con el resto gracias a las jornadas de grabación destinadas a probar nuevas implementaciones. Optimismo en el equipo británico, que cree poder luchar con los de arriba más pronto que tarde.

¿Cuándo empieza el Mundial de F1 2026?

El Mundial de F1 2026 empezará el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. El circuito de Albert Park será el escenario de la primera cita del calendario de las 24 que se disputarán este año, con dos paradas españolas -Barcelona y Madrid- que elevarán la expectación por la nueva temporada de Fórmula 1.

Calendario y todas las carreras del Mundial 2026 de Fórmula 1

  1. GP de Australia. 6–8 marzo
  2. GP de China. 13–15 marzo
  3. GP de Japón. 27–29 marzo
  4. GP de Baréin. 10–12 abril
  5. GP de Arabia Saudí. 17–19 abril
  6. GP de Miami. 1–3 mayo
  7. GP de Canadá. 22–24 mayo
  8. GP de Mónaco. 5–7 junio
  9. GP de Barcelona-Catalunya. 12–14 junio
  10. GP de Austria. 26–28 junio
  11. GP de Gran Bretaña. 3–5 julio
  12. GP de Bélgica. 17–19 julio
  13. GP de Hungría. 24–26 julio
  14. GP de Países Bajos. 21–23 agosto
  15. GP de Italia. 4–6 septiembre
  16. GP de España. 11–13 septiembre
  17. GP de Azerbaiyán. 24–26 septiembre
  18. GP de Singapur. 9–11 octubre
  19. GP de Estados Unidos. 23–25 octubre
  20. GP de México. 30 octubre–1 noviembre
  21. GP de Brasil (São Paulo). 6–8 noviembre
  22. GP de Las Vegas. 19–21 noviembre
  23. GP de Catar. 27–29 noviembre
  24. GP de Abu Dabi. 4–6 diciembre

Todos los pilotos y equipos del Mundial 2026 de Fórmula 1

McLaren

  • Lando Norris (NOR)
  • Oscar Piastri (PIA)

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli (ANT)

  • George Russell (RUS)

Red Bull Racing

Max Verstappen (VER)

  • Isack Hadjar (HAD)

Ferrari

Charles Leclerc (LEC)

  • Lewis Hamilton (HAM)

Williams

Alexander Albon (ALB)

  • Carlos Sainz Jr. (SAI)

Racing Bulls

Liam Lawson (LAW)

  • Arvid Lindblad (LIN)

Aston Martin

Fernando Alonso (ALO)

  • Lance Stroll (STR)

Haas

Esteban Ocon (OCO)

  • Oliver Bearman (BEA)

Audi

Gabriel Bortoleto (BOR)

  • Nico Hülkenberg (HÜL)

Alpine

Pierre Gasly (GAS)

  • Franco Colapinto (COL)

Cadillac

Sergio Pérez (PER)

  • Valtteri Bottas (BOT)

