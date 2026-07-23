Supersport World Championship
Creatividad infantil en el casco de Ana Carrasco para Jerez
La campaña de Primafrio 'Diseña el casco de Ana Carrasco' invita a los hijos de los empleados a crear el diseño que lucirá la piloto sobre la pista del Jerez Round del FIM Supersport World Championship 2026, que posteriormente se subastará con fines benéficos
Grupo Primafrio, el operador logístico internacional líder en Europa en transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha puesto en marcha la campaña interna 'Diseña el casco de Ana Carrasco', una iniciativa que une deporte, talento infantil y acción social y que se enmarca dentro de su patrocinio a la piloto y embajadora de la marca.
A través de ella, los hijos de los empleados de la compañía se convierten en diseñadores por un día con un reto muy especial: imaginar el casco que la piloto lucirá durante la competición. El diseño ganador no se quedará en un papel. Será estampado en el casco real que Ana Carrasco llevará durante el Jerez Round del FIM Supersport World Championship 2026, última prueba mundialista de la temporada, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre, convirtiendo la creatividad de un niño en parte del equipamiento de competición de una piloto profesional en la máxima categoría mundial.
Una vez utilizado por Ana Carrasco en pista, el casco será subastado con fines benéfico. La recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Pupaclown, organización sin ánimo de lucro que desarrolla su trabajo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia atendiendo a niños y jóvenes enfermos ingresados a través del teatro de clown.
De este modo, la iniciativa cierra un círculo completo: nace de la ilusión de los más pequeños en un entorno familiar, se materializa en la alta competición y revierte en la sociedad. Con esta campaña, Primafrio refuerza su compromiso con sus empleados y sus familias, con el deporte y con su responsabilidad social corporativa, demostrando que el patrocinio deportivo puede ser también una herramienta para generar ilusión, orgullo de pertenencia e impacto social positivo.
“Para nosotros, este proyecto es mucho más que un patrocinio. Es una oportunidad para que la ilusión de los hijos de nuestra plantilla viaje hasta el circuito de Jerez y, después, se transforme en algo bueno para quienes más lo necesitan”, asegura Loles Fernández, directora de Calidad y RSC de Grupo Primafrio.
Por su parte, Ana Carrasco explica que “Llevar en el casco el diseño de uno de estos niños es un orgullo enorme. Saber que detrás hay tanta ilusión, y que además servirá para una buena causa, hace que esta carrera sea muy especial para mí”.
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