¡Continúa la pesadilla para Álvaro Bautista! Correrá con 8,5 kilos de lastre en 2026

A una semana del pistoletazo de salida del Mundial de Superbikes, que disputará su primera ronda en el paradisíaco y caprichoso trazado de Phillip Island (Australia), ha saltado la noticia de que el dos veces campeón de la categoría, Álvaro Bautista, tendrá que seguir batallando contra el lastre de peso que lleva en su moto. Y para este curso, incluso aumentará.

El piloto de Talavera De La Reina (Ciudad Real), se ha mostrado especialmente crítico con la ley del peso mínimo que establece el WorldSBK, que dicta que el piloto, con mono y casco, debe llegar a los 80 kilos. En caso de no ser así, debe llevar un lastre en su moto para poder cumplir con la normativa. Algo que afecta negativamente al pilotaje del campeón de 125cc en 2006. Sin embargo, lejos de terminar, la pesadilla continúa, poeque si la temporada pasada tuvo que lidiar con siete kilos extras, en el nuevo curso que inaugura llegará a los 8,5.

El motivo no es otro que el peso de la Panigale V4R que pilotará este 2026 en el Barni Spark Racing Team, tal y como informó el medio GPOne. La nueva máquina que pilotará no llega a los 168 kilos exigidos por el reglamento. No obastante, en esta ocasión esta norma también afecta al resto de pilotos de Ducati, tanto a los oficiales del Aruba Racing (equipo compuesto por el subcampeón Nicoló Bulega e Iker Lecuona), como las independientes, como el propio 'Bati' o su compañero de equipo, Yari Montella.

Como era de esperar, la noticia no ha contentado al piloto talaverano, que tiró de ironía a través de las redes sociales. “A ver si se me iba a ocurrir ganar con ‘solo’ 7kg…Vamos a ponerle alguno más por si acaso”. Sobre este asunto también se sinceró recienemente en una entrevista con Speedweek.com. “Lo que es seguro es que mi moto será más pesada que el resto de las Ducati. Y eso es definitivamente injusto. Sigo presionando para que se elimine esta regla, porque no es justa para el campeonato ni para los pilotos pequeños”, decía.

Compativo pese a todo

Bautista se ha mostrado muy combativo contra con la ley que se instauró en el 'paddock' de Superbikes en 2024, después de que arrasase en las temporadas 2022 y 2023, acaparando el dominio de la categoría. Varios pilotos insistieron en que su poco peso era una ventaja (tan solo mide 1,67 y es un piloto poco corpulento) y que por eso el campeonato debía tomar cartas sobre el asunto. Y así fue. Pero nada impidió que terminase tercero en las dos últimas temporadas, solo con Toprak Razgatlioglu y Niccolò Bulega como rivales. De hecho, el pasado curso logró un total de 21 podios. Para saber cómo irá 2026, habrá que esperar. Pero a sus 41 años, Bautista no es de los que se rinden.