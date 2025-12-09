El Circuit de Barcelona presenta su calendario 2026

El Circuit de Barcelona-Catalunya encara un 2026 excepcional, con un calendario repleto de acción y emociones fuertes. Un total de 14 grandes citas convertirán el trazado catalán en uno de los epicentros mundiales del motor, combinando tradición, innovación y espectáculos de primer nivel.

Entre los eventos más destacados brillan los mundiales de referencia, MotoGP y F1, que volverán a reunir a cientos de miles de aficionados en un escenario que es sinónimo de pasión y competitividad. Primero será el turno del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, que se celebrará del 15 al 17 de mayo. Tras un 2025 apoteósico con doblete en el Circuit de los hermanos Marc y Álex Márquez -campeón y subcampeón de la temporada-, los héroes locales prometen otro GP de casa para la historia, volviéndose a batir en combate frente a su afición.

El FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026, por su parte, desembarcará en territorio catalán justo un mes después, del 12 al 14 de junio. Lo hará en un contexto completamente rompedor. La categoría reina del automovilismo estrena reglamento técnico y presenta dos escuderías nuevas, Audi y Cadillac, aportando aún más diversidad a la parrilla.

Los aficionados disfrutarán por primera vez de la Alonso Land, el paraíso de los seguidores de Fernando Alonso. Se trata de extensa zona de animación dedicada al bicampeón del mundo que contará con multitud de actividades y abarcará tanto la tribuna N como una parte de Pelouse.

También repetirán su presencia certámenes internacionales de gran prestigio como las European Le Mans Series. Los mejores equipos y pilotos compiten con prototipos LMP2, LMP3 y espectaculares GT3 en carreras emocionantes con formato de resistencia de cuatro horas. En 2026, el campeonato arrancará el fin de semana del 11 y 12 de abril y será la oportunidad perfecta para vivir de cerca el espíritu de Le Mans… sin salir de Barcelona.

El hasta ahora conocido como JuniorGP™ inicia nueva era bajo la denominación FIM MotoJunior World Championship. Este renovado concepto seguirá siendo el eje del programa Road to MotoGP impulsado por Dorna y la FIM, con el objetivo de que los jóvenes talentos continúen su camino hacia la categoría reina. Los días 23 y 24 de mayo, MotoJunior celebrará la primera prueba puntuable de 2026, apenas una semana después de MotoGP.

La gran novedad del año será la llegada de la Ferrari Finali Mondiali, un evento único que traerá a Catalunya el inconfundible universo de la marca italiana. Se trata del encuentro por excelencia del Ferrari Challenge, el certamen que fusiona el mundo profesional con el amateur y que permite a los clientes de la marca de Maranello ponerse a prueba en algunos de los mejores circuitos del mundo. La cita supondrá la traca final del año: una reunión entre los mejores participantes de la Ferrari Challenge Europe y la Ferrari Challenge North America.

Siguiendo con las novedades, el 7 y 8 de marzo arrancará la temporada competitiva con la Porsche Carrera World Cup, que después de 15 años celebra su segunda edición reuniendo hasta 120 pilotos procedentes de las 35 copas internacionales monomarca de Porsche. Con un formato trepidante, los pilotos se dividirán en 4 grupos y tendrán que hacer frente a carreras clasificatorias en las que se jugarán el pase a semifinales y a la gran final. El siguiente fin de semana, el del 14 y 15 de marzo, regresarán las Winter Series by Gedlich Racing para culminar su original gira de invierno.

También cabe destacar dos citas míticas que, año tras año, continúan reinventándose: las 24H Moto Barcelona Catalunya Martimotos (11 y 12 de julio) y las 24 Horas de Barcelona de Automovilismo – Trofeo Fermí Vélez (19 y 20 de septiembre). Ambas avanzan hacia un concepto global de “fiesta de la resistencia”, con propuestas que recuperan el espíritu más auténtico de estas pruebas: música, gastronomía, buen ambiente, actividades y mucho más.

Los aficionados seguirán disfrutando de dos de los eventos que ofrecen más propuestas tanto dentro como fuera del asfalto: Espíritu de Montjuïc (27-29 de marzo) y Festival de la Velocidad de Barcelona-GT World Challenge Europe (2-4 de octubre), así como de otras citas que son ya habituales como el International GT Open o el Racing Weekend. El Rallysprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a cerrar el curso deportivo el 13 de diciembre.