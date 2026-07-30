El Circuit de Barcelona-Catalunya, distinguido de nuevo como el más sostenible del mundo

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como el más sostenible del mundo, según el Sustainable Circuit Index (SCI) 2026, un informe comparativo elaborado por la consultora especializada Enovation Consulting.

Este reconocimiento reafirma el posicionamiento internacional del trazado barcelonés, cuya gestión comparten la Generalitat de Catalunya, el RACC y el Ayuntamiento Montmeló.

Así, el Circuito de Barcelona-Catalunya, que logró esta distinción por primera vez en 2022, encabeza de nuevo la clasificación con 77 puntos, por delante de los de Mugello (Italia) y Silverstone (Reino Unido).

La edición de este año confirma también la evolución hacia la sostenibilidad del conjunto del sector. Y es que, de los 94 circuitos permanentes analizados, 43 han mejorado su puntuación respecto al año anterior.

Entre las actuaciones más destacadas del circuito de Montmeló del último año, el informe pone en valor las nuevas iniciativas impulsadas en materia de biodiversidad, como la plantación de doscientos nuevos árboles en la zona forestal de recinto, la instalación de nueva señalización interpretativa con códigos QR y la organización de talleres de biodiversidad durante la celebración de los Grandes Premios.

Electricidad 100% renovable

En el ámbito energético, el estudio subraya que el circuito sigue abasteciéndose de electricidad de red de origen 100% renovable y consolidando su apuesta por el autoconsumo gracias a las más de 2.300 placas fotovoltaicas instaladas. Y reconoce el impacto social generado por el trazado catalán a través de las diferentes iniciativas solidarias y de inclusión que acoge a lo largo del año.

El compromiso con la sostenibilidad constituye uno de los pilares del Plan Estratégico del Circuito de Barcelona-Catalunya que, bajo la filosofía de gestión 3C (Conciencia, Compromiso y Coherencia), integra las dimensiones social, económica y medioambiental para impulsar una actividad responsable alineada con su misión 'Driving for a better future' (Conduciendo para un futuro mejor) en el marco de la Agenda 2030 para al Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.