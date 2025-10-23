Los cascos más rápidos del mundo toman las calles de Valencia

Queda menos de un mes para el cierre de temporada y tan solo dos carreras (Malasia y Portimao) antes de que el Mundial de MotoGP aterrice en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia. Del 14 al 16 de noviembre, el trazado acogerá el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y la ciudad ya calienta motores con una exposición de répclicas de cascos de pilotos de la parrilla a gran escala.

Se trata de una iniciativa que llena la capital valenciana de color y de velocidad; se pueden encontrar réplicas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, junto a las Torres de Serranos, el la Calle Marqués de Sotelo y en el Puente de la Exposición en la Alamda.

En total, son cinco los cascos que se han repartido por algunas de las localidades más emblemáticas de la ciudad. La acción promocional, ideada por la agencia valenciana KIDS y producida por la empresa Valúa, busca "acercar la emoción del motociclismo a los ciudadanos y visitantes antes del gran evento deportivo", señala el circuito a través de su página web.

Entre los cascos gigantes expuestos hasta el momento, se puede apreciar los de cuatro campeones de la categoría: Fabio Quartararo, Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Joan Mir. El quinto y último casco será añadido pronto, tal y como ha revelado el mismo Circuit a través de sus redes sociales, y se podrá visitar en la plaza Doctor Collado de Cheste, la localidad en la que está situado el trazado.

Todo apunta que el que falta podría ser el de Marc Márquez, vigente campeón y el quinto de la parrilla actual de MotoGP. El piloto de Cervera, que actualmente se encuentra recuperándose de una lesión sufrida durante el GP de Indonesia, se coronó campeón en el trazado japonés de Motegi tras llevarse once victorias en domingo, otros cuatro podios y un total de ocho 'pole positions'.

Una edición especial

La de 2025, se trata de una edición especialmente emotiva para los valencianos y valencianas. El pasado curso, la última cita del calendario (tradicionalmente celebrada en Cheste) se tuvo que llevar a cabo en el Circuit de Barcelona-Catalunya después de que una DANA azotase con fuerza la Comunidad Valenciana, provocando inundaciones y riadas que terminaron con la vida de más de 200 personas.

El Circuit también sufrió afectaciones en sus alrededores, quedando totalmente dañados varios accesos. Como muestra de solidaridad, MotoGP corrió en memoria de Valencia y su población, cambiando el nombre de la cita a Gran Premio Solidario y donando los beneficios de las entradas vendidas al pueblo valenciano.

De hecho, la iniciativa de los cascos gigantes ya fue ideada para el pasado curso, pero quedó totalmente empañada tras el suceso. Ahora, Valencia vuelve a acoger la máxima categoría del mundo de las dos ruedas.