Carreras, rivalidades, los entresijos del paddock... películas y documentales para sobrevivir al parón de la F1 y MotoGP

El parón de los Mundiales de F1 y MotoGP por el conflicto armado en Oriente Medio ha dejado a los aficionados con mucho tiempo libre hasta que vuelvan las carreras. En el caso de MotoGP, la próxima semana (del 24 al 26 de abril) volverá la competición con el desembarco del campeonato en Europa para el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez Ángel-Nieto. Para la F1 habrá que esperar un poco más, hasta el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami.

Para que la espera se haga un poco más corta, existen una gran cantidad de documentales y películas ambientandas en el mundo del motor que poder ver mientras tanto.

F1, la Película

Entre los últimos estrenos se encuentra 'F1, la película', con Brad Pitt como protagonista, metido en el papel de Sony Hayes, un veterano que regresa a la F1 para intentar reflotar el equipo APXGP de Rubén Cervantes (Bardem), quien fuera su compañero durante su etapa en activo. En su vuelta, Hayes deberá medirse con la nueva generación que llega pisando fuerte.

Póster de la película 'F1', de Brad Pitt / @ F1

La cinta se estrenó el 16 de junio de 2025 en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York aunque los pilotos de la parrilla pudieron verla un poco antes en un pase privado en Mónaco, en la previa del GP.

Ídolos

En la línea de la cinta anterior, Ídolos está grabada con escenas reales en circuitos aunque en este caso, con el campeonato de MotoGP como telón de fondo.

Cartel promocional de la película 'Ídolos'. / ·

Óscar Casas y Ana Mena protagonizan esta película coproducida por Jordi Gasull, en la que un joven piloto busca su sueño de pilotar en la máxima categoría mientras se enfrenta a una complicada relación con su padre.

Rush

Un clásico entre los clásicos del cine de carreras, Rush es la historia de la intensa rivalidad que vivieron en la década de los 70 James Hunt y Niki Lauda. Estrenada en 2013, la película está dirigida por Ron Howard y escrita por Peter Morgan con Chris Hemsworth y Daniel Brühl como protagonistas, dando vida a Hunt y Lauda, respectivamente.

Cartel promocional de Rush / X

En los 122 minutos de cinta, se desgrana como poco a poco se fue forjando la batalla entre esos dos pilotos, a la par que se muestran las diferencias de personalidad entre ambos: el británico alegre y despreocupado; el austríaco reservado y reflexivo. Todo ello bañado con imágenes de carreras y adelantamientos hasta el accidente que cambió para siempre la vida de Lauda.

Drive to survive

La conocida serie documental de Netflix ha estrenado recientemente su octava temporada con nuevas tramas que resumen la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Drive to surive / X

Como en las temporadas anteriores, el documental sigue la vida del paddock durante los Grandes Premios desde dentro, mostrando los enfados, rutinas y curiosidades de los pilotos y sus equipos. Un curso con varios rookies en liza y tres equipos en busca de la corona para una nueva edición de esas cosas que no se ven en las retransmisiones deportivas.

MotoGP Unlimited

Se podría decir que es algo así como la versión de MotoGP de 'Drive to survive'. Creada por Amazon y estrenada en 2022, sigue la temporada 2021 en ocho capítulos en los que convergen las diferentes historias de los 22 pilotos que participaron en ese campeonato.

Desde las lesiones de Marc Márquez hasta la emotiva retirada de Valentino Rossi, pasando por el aterrizaje en la categoría reina de Jorge Martín, este documental acerca a los aficionados las vivencias de los protagonistas del Mundial.

The seat

Titulada en España como 'Detrás del volante', este producto de Netflix en colaboración con Whatsapp muestra cómo se forjó la llegada de Kimi Antonelli a Mercedes, después de la salida de Lewis Hamilton a Ferrari.

A través de las conversaciones por Whatsapp de los implicados en el fichaje del italiano se va desgranando cómo surgió su nombre en las quinielas y qué pasos se dieron hasta dar con Antonelli al volante de un F1 para la temporada 2025.

Alcanzando el ápex

Menos reciente que los anteriores, este documental publicado en 2015 y dirigido por Mark Neale está recomendado para los más nostágicos. En él se recogen las trayectorias de seis de los pilotos más rápidos de MotoGP en su persecución por el Mundial.

En su versión original, Brad Pitt es la voz en off que sigue las historias de Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner y el desaparecido Marco Simoncelli.

Aunque aterrizó en 2020 en Netflix, actualmente en España no se puede ver de forma gratuita aunque si en formato alquiler o compra a través de Amazon Prime Video.

Bonus track: Le Mans 66

Aunque el escenario no está en MotoGP ni en la F1, esta película es un básico para los amantes del motor. Con un reparto de lujo con Matt Damon y Christian Bale, esta cinta de 2019 dirigida por James Mangold cuenta la historia de un grupo de ingenieros americanos que reciben un particular encargo.

Henry Ford II y Lee Lacocca les confían la misión de crear desde cero un coche capaz de batir el reinado de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans 1966. Ford v. Ferrari en su versión original es la historia del GT40 en la que se mezcla ficción y realidad en torno a una emblemática competición.