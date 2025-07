"En una carrera de 24 Horas acabas destruído, pero la cabeza es más importante que el físico"

La pasada semana Alex Toledo conquistó las 24 Horas de Barcelona con el Team Bolliger. El piloto de Segur de Calafell lideró el triunfo del equipo suizo, habitual del Mundial de Resistencia, junto a Nico Thöni, Pedro Nuno Romero y Jesper Pellijeff.

En la sesión cronometrada Toledo logró un nuevo récord de pista en Montmeló, con un crono de 1:44:289 que le valió la pole. Y en carrera, firmó la vuelta rápida con 1.45.923. Además tuvo el honor de realizar el último relevo y cruzó la línea de meta bajo la bandera de cuadros como ganador subido a la Kawasaki ZX10R. Tras la prueba charlamos con él para conocer su historia.

¿Qué sensaciones le dejó la victoria en el Circuit de Barcelona?

De haber cumplido un sueño. Llevo desde muy pequeño siguiendo y viendo las 24h de Barcelona. Tenía contactos con varios equipos para poder disputarlas, incluso cuando aún no tenía la edad mínima correr. El año pasado nos quedamos con la miel en los labios, con una 2ª posición tras un par de caídas. Pero este año hemos podido conquistarlas y de que manera.

¿Cómo planteó la actual edición?

En mi cabeza tenía muy claro cual era mi trabajo, quería batir todos los récords. En clasificación conseguí la vuelta más rápida jamás hecha en las 24 h horas. Para la carrera lo tenía claro, ibamos a por la victoria pero además quería lograr la vuelta rápida y el número máximo de vueltas jamás dadas tras 24 horas. El primer objetivo lo conseguimos y segundo se nos escapó por tan solo 2 vueltas. Que sin los 3 safety car que tuvimos en carrera, tengo clarísimo que habría sido posible.

Toledo, en acción / @altoledo55

¿Cómo se prepara una carrera de estas características?

Es una carrera muy física, pero en mi opinión lo es aún más mental. El cuerpo lo puede aguantar todo, pero si la cabeza te dice basta, no hay forma de recuperarse. Por eso es muy importante creerte y saber que llegas preparado para afrontar la carrera, saber todas las horas que has dedicado tanto en el gimnasio, en la moto, bicicleta, etc previamente. Porque sí, físicamente acabas destruído tras 24 horas dando vueltas al máximo nivel. Pero la cabeza es lo que te hace mantener el ritmo y la intensidad durante todo ese tiempo. Es lo más importante. No hay una preparación específica, cada piloto tiene la suya. A mí me gusta ponerme en situaciones límite, por ejemplo, ahora en verano, salir a correr con altas temperaturas, todo con su debida preparación para no ponerse en riesgo. Pero esa sensación de “sufrimiento” y agotamiento me ayuda mucho a afrontar luego las carreras.

¿Es vital la compenetración con el equipo?

Es una diferencia muy grande a las carreras al sprint. En Resistencia no eres únicamente tu y la moto, sino que dependes de tus compañeros, de los mecanismos en los pit stops, los ingenieros con la electrónica y los cálculos de gasolina. Es una carrera en equipo, la comunicación y la confianza es clave. Hay veces que tienes que tomar decisiones por tus compañeros o ellos por ti. Como cuando hay condiciones mixtas en pista, debido a la lluvia, y el piloto anterior a ti es el que decide que neumáticos montarás tú, estás confiando tu integridad física en su decisión.

Alex Toledo, a la izquierda, junto a sus compañeros de equipo en el Team Bollinger Switzerland / TBS

¿Qué se siente al cruzar la meta después de una carrera de 24 Horas?

La sensación en Barcelona fue increíble, tras no solo las 24 horas de carrera, sino toda la preparación previa hasta el momento de iniciarla… ese sentimiento de que todo el trabajo y esfuerzo te ha sido recompensado para estar ahí en primera posición. Con dolor en todos los músculos del cuerpo, las manos destruÍdas y mucho cansancio al no dormir, pero en ese momento se te olvida todo, solo sientes felicidad y te das cuenta, que ha valido la pena.

¿Hasta qué punto es importante la suerte en una carrera en la que influyen tantos factores?

No soy muy partidario de creer en la suerte, pienso más bien que es un cumulo de todo el trabajo bien hecho previamente, las horas de entrenamiento, tanto de los pilotos como del equipo con la moto y en los pit stops. Esta claro que hay muchos factores que son imposibles de controlar, como las roturas de motor de otros equipos y aceite en pista. Pero sin contar problemas externos, internamente no existe la suerte, es el cumulo de todas las cosas meticulosamente bien hechas.

¿Cómo empezó? Cuéntenos un poco su trayectoria

Desde el que nací tengo fotos y videos donde se aprecia mi interés por las motos, desde pequeño con el chupete y un pañal ya iba corriendo con la motito de plástico por toda la casa. Hasta el momento en el que mi padre decidió comprarme una moto eléctrica para niños, me llevaba atado con una cuerda por el paseo marítimo de Calafell, porque esa moto ya cogía los 30 km/h y era peligroso dejarme suelto. Un día decidió que estaba cansado de correr detrás de mí y me llevó al karting que teníamos cerca de casa, donde podía dar vueltas en un sitio seguro y él tranquilo sin tener que perseguirme. A ese karting venían niños que ya corrían el campeonato de Catalunya con motos de gasolina y desde el primer día que los vi no paré de darle la tabarra a mi padre con tal de que me comprara una.

Y se salió con la suya…

Al final, por cabezón, lo conseguí y me apuntó a mi primera carrera. Lo hice fatal, ni siquiera terminé la carrera porque me caí, pero mi padre se dio cuenta que era una competición segura, niños de las mismas edades y niveles muy parecidos. Así que decidió apuntarme al campeonato completo a la temporada siguiente, acabé tercero de Catalunya. Con ese buen resultado “obligué” a mi padre a que siguiéramos con las competiciones. Para él nunca fue su objetivo que yo fuera piloto de carreras, solo quería que disfrutara. Después fueron llegando buenos resultados, dos subcampeonatos de España y dos sucampeonatos de Europa. Y ahora, la victoria en las 24 Horas.

Quiero ser campeon del mundo y cada año estoy un pasito mas cerca. No es un objetivo fácil ¿pero acaso hay algo fácil en la vida?

¿Y cuál es el siguiente objetivo?

Ser campeon del mundo, llevo desde que nací luchando por conseguirlo y cada año estoy un pasito mas cerca. Esta claro que no es un objetivo fácil ¿pero acaso hay algo fácil en la vida? Por el momento, un objetivo realista para esta temporada es terminar dentro del Top 5 en la Clasificación Mundial y estamos cerca de conseguirlo.

¿Lo peor de esta profesión y más fuera del ‘paragüas’ de un gran campeonato como MotoGP, es conseguir presupuesto, patrocinios etc?

Es un deporte en el que se mueve mucho dinero: contar con el mejor material, tecnología punta o un equipo competitivo requiere una gran inversión. Por suerte, he tenido la oportunidad de contar con patrocinadores que han confiado en mí desde etapas muy tempranas. Gracias a su apoyo, he podido progresar, competir al más alto nivel y lograr grandes resultados. No es fácil, especialmente al principio, cuando no hay tanta visibilidad, pero con trabajo, resultados y constancia, esa visibilidad llega y con ella el interés de las marcas. Hoy podemos decir que tenemos una repercusión internacional muy potente, y eso nos permite seguir creciendo.