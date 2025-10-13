Carlos Tatay anuncia su regreso a los circuitos: "Mi objetivo son las 24 Horas de Le Mans"

Como si de un Ave Fénix se tratase, Carlos Tatay ha anunciado este lunes que vuelve a competir en circuitos tras su paso por rallies, donde ha disputado hasta seis pruebas distintas, incluída la Baja Aragón. El piloto valenciano, quien tuvo que renunciar al sueño de llegar a MotoGP tras sufrir un duro accidente en el trazado portugués de Portimao, regresa a la velocidad con el objetivo de competir en carreras, pero esta vez como piloto de automovilismo.

El valenciano sufrió un grave accidente a 260 km/h que lo alejó de los circuitos en verano de 2023, cuando acababa de firmar un contrato por tres temporadas en el Mundial de Moto2. Los médicos le diagnosticaron una lesión medular incompleta que lo hizo aprender a ver la vida desde una silla de ruedas.

Pese a todo, el objetivo de Tatay siempre ha sido volver a competir. Incluso en aquellos fríos días de hospital tras el accidente. Porque quien nace con la gasolina en sus venas, es difícil que se desprenda de ellas. Ya lo contó el pasado verano durante una entrevista con SPORT. "Siempre había tenido claro que la disciplina era la que me iba a llevar a volver otra vez", dijo por aquel entonces. “Lo que más me motivó tras el accidente fue rehacer una carrera deportiva, que es lo que aún intento”, explicaba.

Nuevo mánager

Duarante la tarde del lunes, Tatay anunció que correrá en el Campeonato de España de GT. A falta de revelar el equipo, el campeón de la Red Bull Rookies Cup de 2019 también hizo público que a partir de ahora estará asesorado por Carlos Molla, co-fundador de Campos Racing, quien ha trabajado en el pasado con figuras destacadas dentro del mundo de las cuatro ruedas como Fernando Alonso.

"Queremos empezar con la categoría GT4, ya son los M4, ya son competitivos rápidos. El objetivo a partir de aquí es ir construyendo, ver mis posibilidades. Creo que soy muy joven y puedo probar este nuevo mundo. Creo que los circuitos siempre han sido lo mío", explicó horas antes del anuncio a SPORT. "Carlos es la persona adecuada, con muchísima experiencia en el sector, sabe que puertas tocas y como funcionan los medios, márketing y patrocinadores. Me da experiencia, dentro de mi inexperencia, para poder sumar todo esto y crear mi carrera deportiva en el automovilsimo", dijo Tatay.

Carlos Tatay junto a Carlos Molla, su nuevo mánager / Aitor Bori

Por otro lado, Tatay reveló que su objetivo es volver a competir en el circuito que una vez se lo arrebató todo. "Una espinita que tengo clavada que es volver a correr en Portimao. Creo que tengo algo pendiente allí", dijo el valenciano. "Además, otro objetivo es acabar dentro de X años en las 24 Horas de Le Mans", reveló a SPORT.

"Siempre me he criado en los circuitos de velocidad y creo que es mi sitio, donde me siento a gusto, donde es mi zona de confort, donde quiero continuar creciendo como piloto. Es mi vida. Entonces, creo que es el momento", explicó. Por otro lado, aseguró que sigue teniendo en mente el objetivo de un Dakar, pero que debe ser "en el momento adecuado".

El Dakar, en un futuro

"En automovilismo hemos visto a pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz cambiando de disciplinas, y continúan siendo competitivos a base de kilómetros, a base de entramiento y a base de talento. Me he sentido competitivo y he sido competitivo en los rallies, pero creo que para rehacer mi carrera deportiva necesito los circuitos porque tienen una mejor creación de crecimiento, más potencial", dijo Tatay. "En un futuro, obviamente, me encantaría poder correr un Dakar, pero creo que más para el futuro, cuando ya haya rehecho mi carrera deportiva", sentenció.