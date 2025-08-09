Carlos Tatay, dos años después del accidente en Portimao: "Quiero volver a correr allí, es un ciclo que tengo que cerrar"

Una escucha charlar a Carlos Tatay (7 de mayo de 2003, Valencia) y no puede hacer otra cosa que pensar en el sentido que cobra aquello que una vez escribió Sylvia Plath: “Desde mis cenizas me levanto”. Afronta la vida con una madurez correspondiente a alguien mucho mayor de 22 años. Con la madurez de alguien que ha tenido que enfrentarse a una lesión medular irreparable a los 20. Y por supuesto, de quien ha tenido que renunciar a sus sueños para reponerse y construir de nuevos desde cero.

El 2 de julio de 2023 se levantó con el mismo objetivo de tantos años atrás: ser campeón del mundo de motociclismo. Aquel curso había decidido dar el arriesgado paso de abandonar el Mundial de Moto3, donde sufrió de lo lindo debido a su estatura, para competir en el Europeo de Moto2, donde entró cosechando buenos resultados que lo llevaron a firmar un contrato de tres temporadas en el Mundial de Moto2.

Pero todo se torció en la curva 1 del trazado luso de Portimao, menos de una semana después de concretar los detalles de aquel acuerdo por el que tanto había trabajado. Sufrió un grave accidente a 260 km/h que terminaría alejándolo de los circuitos. Los médicos le diagnosticaron una lesión medular incompleta que lo hizo aprender a ver la vida desde una silla de ruedas. Y así, de repente, se tuvo que despedir de todos sus sueños. Se quedaron en el muro de aquella curva y allí permanecen hasta día de hoy.

El abandono de las federaciones

Pasó unas semanas en el hospital y tuvo que dejar atrás Valencia para mudarse a casi 400 kilómetros de su casa e ingresar en el Hospital Nacional de Paraplejicos, en Toledo. Y al delicado momento personal se le sumó la nefasta gestión de las federaciones nacionales e internacionales. A través de las redes sociales denunció cómo le dieron la espalda a la hora de ayudar a pagar su recuperación.

El ruido mediático consiguió que se pusiese el foco en cómo las instituciones se desentienden de graves lesiones como la suya. Pero el tirmpo pasa, la lucha no ha terminado y el proceso judicial pronto tendrá su resolución. “Han hecho las cosas muy mal, a día de hoy los pilotos continúan estando igual de descubiertos”, se lamenta durante su charla con SPORT. Sigue empujando por él mismo, pero también por sus compañeros: “estamos tomando todas las medidas legales para ir contra ellos [federaciones] y sacar realmente lo que toca, cuando toca y sobre todo que después de mi caso, otros deportistas puedan tener lo mismo”.

Carlos explica que ha recibido una gran cantidad de mensajes de otros pilotos profesionales que han lamentado su situación, pero asegura que de ellos no puede esperar nada más que eso. Se juegan mucho. "Esto es como la política, ellos tampoco saben muy bien qué puertas pueden tocar, qué pueden decir y qué no", explica. “Sé que a mí no me pueden callar de ninguna manera, eso lo tengo muy claro, porque estoy fuera de juego”, asegura durante la charla.

Influencia en redes

Su optimismo, pese a todas las adversidades que le ha tocado vivir, ha llegado al corazón de muchos en redes sociales, donde acumula una gran legión de seguidores (más de 234.000 solo en Instagram). Su historia ha servido de inspiración. “Me gusta poder ser de ayuda y poder mostrar la realidad de muchas cosas, y sobre todo, mostrar cómo pelear y no rendirse en ningún momento, porque hay que intentarlo una y otra vez hasta que consigas hacerlo”, explica.

Pero el camino no ha sido fácil, asegura. “A veces me dicen, oye, ¿no has tenido malos momentos? por supuesto que los he tenido, hay muy malos, y los sigo teniendo”, dice. “Ya no por la lesión, sino porque a veces me presiono demasiado a mí mismo, y si las cosas que no salen me ofusco”, explica, dejando entrever su espíritu competitivo.

La vida tras el accidente

Las primeras jornadas en el hospital fueron difíciles, pero jamás se dio por vencido. “Siempre había tenido claro que la disciplina era la que me iba a llevar a volver otra vez”, recuerda sobre aquellos momentos. Recuerda también cómo le dijo a su madre: “mamá, no sé cómo, ni cuándo, pero volveré a ganar”.

Fue complicado asumir que su trayectoria como piloto de motociclismo había llegado a su fin por culpa de la lesión. Toda su vida se había basado en trabajar para lograr aquel objetivo. “Al principio estaba un poco desubicado. Estaba pensando todo el rato: '¿qué hago? ¿qué puedo hacer? ¿a qué puedo dedicarme? Tengo 20 años y quiero hacer algo’”, recuerda.

El inicio de una nueva carrera

Su perseverancia lo llevó a avanzar rápidamente en su recuperación en su etapa en Toledo. Entrenó cada día, encontrando la suficiente motivación para levantarse de la cama pese al dolor. Fue la excepción a la regla. Tras empezar a recuperarse, comenzó a fijarse objetivos. “En esos momentos que no tenía ganas de absolutamente nada, continuaba bajando al fisio, continuaba bajando a entrenar todas las tardes”, rememora.

Dicen que es difícil vencer a quien nunca se rinde. Y así fue en su caso. En aquel momento se planteó reunir patrocinadores para iniciar una trayectoria profesional como piloto de automovilismo. “Lo que más me motivó en aquel momento fue rehacer una carrera deportiva, que es lo que aún intento”, explica. Su guía fue Albert Llovera, el primer piloto de rally con movilidad reducida.

Actualmente, Tatay se encuentra centrado en su carrera como piloto de automovilismo, y ya ha competido en varios rally raid. Entre ellos, la Baja Aragón, una de las carreras más destacadas de nuestro país. “Hay que trabajar duro, porque tumbado en el sofá no se llega a nada. Al final, la motivación viene y se va, y esto lo tengo asumido. Lo que forma parte de mí siempre es la disciplina”, reflexiona.

Carlos Tatay durante la Baja Aragón 2025 / Carlos Tatay

En el pasado, ha mostrado su entusiasmo por poder competir en el Dakar, el rally más exigente del mundo. "No me ilusiona hacer un Dakar por hacerlo, me ilusiona hacer un Dakar para hacerlo bien, pero para esto se necesitan kilómetros y experiencia", reflexiona. "Solo he hecho seis carreras en rally raids. Para mí sería una falta de respeto correrlo y cuando vuelva a casa decir : 'pues vale, sí lo he hecho, pero no como a mí me hubiera gustado'".

Sea como sea, en el horizonte hay proyectos ilusionantes para el valenciano. "A no ser que pase algo estratosférico, el Dakar 2026 lo tengo descartado. Pero sí, hay proyectos para el próximo año", revela. "Hay un objetivo que me hace mucha ilusión, que ojalá dentro de muy poquito pueda anunciar. Es muy parecido a lo que era mi vida, que creo que es lo que más me gusta y a ver si podemos cuadrarlo", explica. "Tengo un objetivo ahora mismo, sería un poco como romper una barrera: volver a correr en el circuito de Portimao una carrera. Es un ciclo que tengo que cerrar", sentencia Tatay. En ese muro, en esa misma curva, se quedaron atrás sus sueños y nacieron de nuevos.