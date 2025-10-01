Carlos Sainz padre e hijo disfrutan del Ford Raptor del Dakar: "La experiencia más increíble"

Las pruebas finales del Ford Raptor T1+ antes del Rallye du Maroc de 2025 y el Rally Dakar de 2026 han sido el escenario de un encuentro muy especial. Carlos Sainz, leyenda del automovilismo y piloto de Ford Racing, recibió a su hijo, Carlos Sainz Jr., estrella de la Fórmula 1, para una experiencia inolvidable.

Carlos Sainz padre, bicampeón del WRC, cuatro veces ganador del Dakar y ex piloto del Ford Focus WRC, es una figura icónica del automovilismo. Actualmente forma parte del equipo oficial Ford Racing, pilotando el impresionante Ford Raptor T1+. Su hijo, Carlos Sainz Jr., es una estrella global que actualmente demuestra su prodigiosa habilidad en la F1 en el equipo Atlassian Williams.

En un momento único, Carlos Sainz Jr. ocupó el asiento del copiloto, normalmente reservado para Lucas Cruz, para experimentar de primera mano la capacidad del Raptor T1+ en manos de su padre.

Después, los asientos se intercambiaron, y fue el joven piloto de F1 quien tomó el volante del Raptor T1+, con su padre en el asiento del copiloto ofreciendo dirección y asistencia de navegación. Este emotivo encuentro capturó la esencia de la realeza del automovilismo, disfrutando lejos de los millones de espectadores ante los que suelen competir, y claramente viviendo un momento inolvidable.

Para el actual piloto de F1, la experiencia fue '"la más increíble" de su vida. "Veía una piedra y que íbamos hacia allí… y hemos pasado muy cerca. Solo me atrevo a ir de copiloto con él, porque sé que un padre siempre cuida de su hijo, pero no lo haría con nadie más", desveló.

Sainz Jr. acaparó el protagonismo durante la jornada. Fue recibido por todos los miembros del equipo Ford Racing del Dakar y por los propios jefes de la formación americana, como Matt Wilson.

Este evento subraya el compromiso de Ford con el motorsport de élite y la pasión que une a una de las dinastías más prestigiosas de este deporte.