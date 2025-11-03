Carlos Sainz: "El GP de Madrid será un éxito"

Carlos Sainz, dos veces campeón del mundo de rallys y en cuatro ocasiones ganador del Dakar, dijo este lunes, tras recibir el premio al Madrileño del Año, que el Gran Premio de Fórmula 1 que se va a disputar en Madrid el próximo año que va a ser "un gran éxito" y que va a ayudar a la capital a ser "una de las mejores del mundo".

"Yo soy embajador de Madrid, y que venga un gran premio aquí es una noticia fantástica, sobre todo para los que nos gusta el mundo del motor, pero también para todo los madrileños. Creo que va a ser un éxito y va a traer mucha gente a esta ciudad", afirmó Sainz en el Auditorio de la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real.

"Siempre comparaba cuando viajaba a otros países y ciudades, pero es que como en casa no se está en ningún sitio. Madrid es única, está en constante evolución y que la gente que viene se marcha contenta y satisfecha", terminó acerca del premio recibido y su significado.

"Si Dios quiere mi hijo estará en esa carrera. Estoy convencido de que será un acontecimiento que ayudará a Madrid a ser una de las mejores capitales del mundo. Espero que todos los pilotos lo disfruten", prosiguió.

Acerca de su hijo Carlos, piloto de F1 en el equipo Williams, el galardonado dijo sobre su próximo Gran Premio que el de "Brasil es siempre complicado", ya que "siempre llueve", pero que confía en que pueda "sumar puntos".

"Al final en estas últimas dos carreras ha ido muy, muy rápido, ha calificado bien, pero con unos motivos o por otros no ha podido sumar puntos. Ojalá tenga un fin de semana limpio", agregó el piloto de 63 años.

En relación al Dakar de 2026, Carlos Sainz apuntó: "Lo voy a intentar; lo que pasa es que también lo intenté el año pasado y mira lo que ocurrió (abandonó). A veces las cosas salen bien y a veces no. En el Dakar puede pasar cualquier cosa, primero hay que salir con cabeza para intentar llegar al final, cosa que el año pasado no hice".

El premio al Madrileño del Año reconoce la trayectoria profesional y el compromiso con causas que favorezcan el progreso de la sociedad madrileña en su conjunto. Antes que Sainz, lo recogieron en ediciones anteriores personalidades como Carmen Iglesias (historiadora), Juan Abarca Cidón (médico), Mario Vargas Llosa (escritor), Bertrán de Lis (político) y Gregorio Marañón (académico).