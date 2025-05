Carlos Sainz traza el plan para presidir la FIA y derrocar a Sulayem

Carlos Sainz es bicampeón del mundo de rallyes y tetracampeón del Dakar. Una vida totalmente entregada al motor, su primera gran apuesta vital, cuando renunció a estudiar Derecho para iniciar una carrera infinita. Con retos todavía abiertos en el rallye más duro del mundo, el madrileño ha abierto un nuevo horizonte: presidir la Federación Internacional del Automóvil (FIA), una carrera todavía más exigente.

"Tengo claro qué mejorar en la FIA"

"Sigo enfocado en ganar más Dakares, pero he abierto el melón de plantearme esa opción. Ha venido gente importante a consultarme y ahora estoy en la fase de monitorización para saber qué opciones hay. Quiero entender cuáles son las problemáticas de la FIA", aseguró Sainz en el acto de su nombramiento como embajador de marca de Plenergy, operador de combustibles 'low cost'.

"Tengo claro lo qué se podría hacer para la FIA, la movilidad y el automovilismo, por eso estoy trabajando para entender el proceso y las elecciones, sabiendo qué apoyos se necesitan. A partir de ahí, tomaremos la decisión y veremos", explicó Sainz en un coloquio que después se transformó en una rueda de prensa donde el tema central fue una carrera electoral que todavía está en boxes.

La intención pública de Carlos Sainz para presidir la FIA ha llevado al actual presidente, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, a realizar cambios con el objetivo de limitar la oposición. La propuesta más controvertida, avanzada por la BBC, señala que "no debe haber nada en el historial de los candidatos que se presenten a la elección como miembros de la lista presidencial que ponga en duda su integridad profesional".

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA , en el paddock de la F1 / EFE

¿Incompatibilidad por tener un hijo en la F1?

¿Cómo se interpreta en clave Sainz esta medida? En la medida en que pudiera existir una incompatibilidad al estar su hijo en Williams y la F1. El Matador fue muy claro en este sentido: "La FIA es una entidad muy seria, por lo que, sinceramente, no creo que pueda influir nunca en una decisión. Es más, me retrotraigo a los tiempos en los que Carlos corría el campeonato de España. No fue campeón por dos decisiones muy claras en su contra. Por lo que estoy casi más preocupado por el efecto contrario que pueda tener en su carrera".

Carlos Sainz no quiere dar ningún paso en falso, por eso su discurso va en el camino de asomar la cabeza, ponerse en el tablero, pero no dar pistas sobre las personas que le han animado a dar el paso: "He dicho que hay gente muy importante pero no voy a decirlo públicamente, sería desvelar confidencias por mi parte". Sin embargo, el bicampeón del mundo de rallyes sí tiene clara cuáles es su visión de la FIA y los males que, a su juicio, le han restado "profesionalización", el atributo que promete recuperar si finalmente se embarca en un proceso que culminaría con la asamblea general del 12 de diciembre, cuando tendría lugar la próxima elección presidencial.

"Me gustaría ver una FIA más admirada, menos criticada y más cercana con los pilotos. Muchas veces me he encontrado situaciones desesperadas en las que sientes que te pegas contra una pared, sin ser escuchado. Creo que tanto la movilidad como el mundo del motor tienen capacidad para mejorar y, para ello, claramente, hay que estar más cerca de los organizadores, los pilotos o las marcas, escuchando y profesionalizando el deporte", ambiciona Carlos Sainz, cuya voluntad por desafiar a Ben Sulayem va en aumento por los apoyos recibidos.

Las cláusulas 'anti-Sainz' de Sulayem

Frente a la posibilidad de que el dirigente y expiloto emiratí de rally mueva ficha con estatutos que vayan en contra de Sainz, el aspirante se limita a a la asamblea que tendrá lugar el día 13 junio en Macao. "Cuando se produzcan, me pronunciaré. A día de hoy, simplemente es una agenda. Si al final me puedo presentar, ya será cuestión de si los miembros de la FIA deciden si hay o no conflicto de intereses, pero este es un mundo en el que es fácil tenerlo conflicto o conocimiento. Cualquier persona que esté absolutamente fuera del mundo del motor no se va a presentar a la presidencia de la FIA. Si buscan el conflicto, siempre va a haberlo. Es una línea muy fina", defendió.

"Esté yo o no, la FIA tiene que replantearse las cosas", insistió Sainz, quien ha recibido públicamente el apoyo de Fernando Alonso, Max Verstappen, o George Russell para que encabece una lista alternativa a la que actualmente ejerce el poder en el organismo mundial. El problema es que la F1 solo tiene dos votos en unos comicios que, como todo, tienen un fuerte sesgo político. Cada país miembro recibe un máximo de 24 votos, 12 para deporte y 12 para movilidad. Algunos sólo tienen un lote de votos, puesto que sólo son una organización denominada como "miembro elegible".

Por lo que el futuro pueda deparar, cada declaración de Carlos Sainz hay que entenderla como la visión de un posible candidato. De ahí la importancia de que apueste por "la convivencia de dos circuitos españoles en el calendario, de prestigio, como Barcelona y Madrid" o que entienda la hoja de ruta de la descarbonización en el deporte de motor "como una respuesta correcta, pero con la que hay que evitar decisiones muy rápidas, aunque sean políticamente correctas, porque puedes darte un tiro en el pie en muchas ocasiones".