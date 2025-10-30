Carla Montero: "Tengo la sensación de que en cuanto a las mujeres en el mundo del motor hemos dado un paso atrás"

La Dama de la niebla, tal como la define su autora, es un pequeño homenaje a todos los pioneros del motor, y sobre todo, a esas mujeres que, enfrentándose al menosprecio, los prejuicios y los convencionalismos de la época, lograron ocupar posiciones reservadas principalmente a los hombres. Es la historia no solo de las mujeres piloto, sino también de las ingenieras, mecánicas o jefas de equipo que abrieron camino en un mundo tan masculino como el del automovilismo.

La idea de la Dama de la Niebla llegó a su autora "de forma accidental" y es que "al no ser seguidora del motor, difícilmente me hubiera encontrando con esta historia por afición". "Es un tema que además incluso para los aficionados al motor es desconocido", cuenta la autora, Carla Montero (Madrid, 1973). El germen de la novela arrancó hace algo más de un año, cuando Audi le propuso realizar una serie de relatos con motivo del día de Sant Jordi. "Querían que yo escribiese el relato histórico y me puse a investigar sobre el mundo del motor a lo largo de la historia. Es cuando me topo con esta figura de mujeres piloto en los grandes premios", recuerda.

"Es realmente fascinante", afirma la madrileña sobre esa 'golden era' de los años 30 en la que transcurre la historia, dondo "todo era glamour, con todas estas carreras tan sumamente peligrosas y que al final también es el germen de la Fórmula 1 actual".

Carla Montero, durante la presentación de la novela / Carlos Ruiz B.k.

En el período de documentación, Montero visitó la Isla de Man, algo "importante para crear el ambiente", aunque la primera sorpresa en el proceso "para mí ha sido ese personaje, esas mujeres". "No me lo esperaba en absoluto, incluso que tengo la sensación de que hemos dado un paso atrás, que hoy en día las mujeres que más lejos han llegado en la Fórmula 1 han sido reservas, las tienen ahí haciendo horas de simulador y no las sacan nunca a pista", reflexiona Montero.

"Y sin embargo ahí teníamos a estas mujeres de los años 30, completamente fuera del rol que podía esperarse de una mujer en esa época, peleando con los hombres en la élite, en los Grandes Premios", explica la autora recordando que, aunque también había competiciones solo para mujeres, "ellas competían, a la vez que ellos también, luchando contra todo, contra los prejuicios, contra el ninguneo de sus compañeros y de la sociedad en general". Todas esas pioneras están representadas en la Dama de la niebla en la figura de la protagonista, Mila Kovac, una mujer hecha a sí misma. "Mila es un collage de todas estas mujeres. Podría haber escogido una de ellas, por ejemplo Hellè Nice, que fue la más famosa, y haber hecho la historia sobre ella. Pero hubiera sido una biografía", y esa no era la idea de Carla Montero para su historia.

"Lo que he hecho ha sido escoger un poco anécdotas y características de cada una de ellas para ir construyendo el personaje. Y sobre todo un personaje que trascienda la faceta más pública de estas mujeres", explica en la entrevista a SPORT. La idea no era otra que entender "qué lleva a esas mujeres a salirse completamente del papel que se esperaba de ella. Y a luchar contra viento y marea para entrar en un mundo eminentemente masculino". Cómo eran, cuáles eran sus motivaciones, de dónde venían, en defintiva "¿Qué persona hay detrás del personaje?".

Una tarea complicada teniendo en cuenta la poca información que hay documentada sobre las mujeres de la época, más allá de los registros de pista, de sus participaciones. "Nadie se ha molestado en investigar quiénes eran por lo que he tenido que entrar en el terreno de la ficción, para intentar imaginarme qué podía haber detrás del personaje", explica Montero quien ha querido enmarcar en Mila Kovac a todas esas pilotos, pero traspasando también esa faceta profesional.

En la novela una parte importante para contar la historia son también los personajes masculinos, bien definidos y con características muy específicas. Y es que en su caso, a diferencia de lo que pasa con las mujeres, "que siempre quedan ensombrecidas por el relato masculino", sí que existe mucha información y biografías sobre los pilotos de la época. "Eso me ha servido, primero para conocer cómo era el mundillo del automovilismo en esa época, y también para conocer la figura de los pilotos, que es impresionante. Eran unos tipos increíbles", afirma la autora madrileña.

La dama de la niebla / Carlos Ruiz B.k.

Biografías increíbles

"Hoy en día es todo mucho más profesional y mucho más reglado. Entonces eran unos vividores, unos dandis. Conducían después de haber estado de fiesta la noche anterior, después de haber venido como cubas, provenían normalmente de clases altas. Estaban acostumbrados a venir muy bien. Eran unos aventureros. Son figuras verdaderamente interesantísimas que me han valido inspirarme", argumenta Montero.

Richard Seaman, piloto británico que fue uno de los pocos en poder correr en un equipo alemán (Mercedes) en la época del nazismo, Alberto Ascari o Rudolf Carazzola son solo algunos ejemplos de leyendas que han servido a Carla Montero para caracterizar a Rolf Ahrens, Lev Galich, Marco di Lombardi o Christian von Eringhen, entre otros, que conforma el heterogeneo reparto de la Dama de la niebla.

La historia de los personajes en la Dama de la niebla está intensamente ligada al motor con pasajes que transportan al lector al mundo de las carreras, al interior de esos vehículos que competían a velocidades de vértigo. Escenas que, aunque forman una pequeña parte del relato, supusieron "un reto" para Montero. Por un lado, porque como ella misma confiesa, "no soy aficionada y aunque tengo carnet, conduzco poco"; por otro lado por "no convertir esas escenas en una retransmisión deportiva y que al final la gente llegase ahí y las pasase sin leerlas". Por eso, Montero trató de "enfocarlas desde un punto de vista emocional, en qué siente ese hombre, esa mujer, que está detrás de un volante, que se está enfrentando a una competición que era muy dura y peligrosa".

Una tarea para la que se ha enfocado, de nuevo, en las biografías de los pilotos, pero también en los "aficionados de mi casa", en concreto en uno de sus hijos, muy aficionado al automovilismo y que compartió su simulador de conducción. "Lo bonito es que el simulador tiene cargados los circuitos clásicos, con coches clásicos también y podíamos ver cómo era, por ejemplo el circuito de Monte Carlo de 1937 y el Auto-Unión de entonces y simulaba la carrera", recuerda la autora que incide.