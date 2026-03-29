¡Caótico inicio en Moto2! Así fue el accidente múltiple con hasta siete pilotos implicados en Texas

Inicio de carrera accidentado en la categoría de Moto2. Hasta siete pilotos se vieron implicados en un accidente múltiple en la frenada de la curva 11 del Circuito De Las Américas. Pese a lo grave que pareció el incidente en un inicio, que obligó a sacar la bandera roja, el campeonato informó de que todos los pilotos se encuentran conscientes.

Partía Barry Baltus desde la 'pole' tras la sanción a David Alonso, que marcó el mejor registro en la Q2 pero cayó hasta la 18ª posición debido al 'castigo' por una irregularidad en la presión en sus neumáticos. Tras la caída del semáforo rojo, Alonso López, que partía segundo, tomó la cabeza de carrera en la curva 1. Mientras, Daniel Holgado, vencedor de la cita en Brasil, se iba al suelo llevándose por delante al héroe local, Joe Roberts, en esa misma curva. Susto para el piloto de Aspar, que se vio tendido en mitad de pista con varios pilotos evitándole, entre ellos el valenciano Iván Ortolà.

Pero eso no fue todo. El primer giro fue de lo más accidentado, puesto que en la curva 11 del trazado se produjo un grave accidente en el que estuvieron involucrados hasta siete pilotos: Sergio García Dols, Filip Salac, Daniel Muñoz, Ángel Piqueras, Alberto Ferrández, David Alonso y Collin Veijer.

El piloto 'rookie' del Pramac Racing no podía controlar su moto en la frenada y embestía a varios pilotos, provocando que algunos de los que venían detrás frenasen fuerte y terminasen yéndose al suelo.

De esta manera, hasta once pilotos se quedaban fuera de carrera y se establecía una nueva salida a 10 vueltas. El campeonato confirmaba que todos se encontraban conscientes, e incluso podían volver a pista para la segunda salida, pero Ángel Piqueras y el propio Ferrández eran trasladados al centro médico. A la espera ahora de saber cómo se encuentra el piloto valenciano, mientras que Ferrández salía de la revisión con el doctor Ángel Charte por su propio pie.

Se supo posteriormente que Piqueras sufría una fractura desplazada en el fémur izquierdo, pero que se encontraba bien.