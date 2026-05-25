Caos en la primera jornada del TT de la Isla de Mann: un piloto y varios espectadores heridos tras un accidente

El TT de la Isla de Mann, con más de un siglo de historia, es considerada una de las pruebas más espectaculares del mundo del motor. Pero también de las más peligrosas. La carrera se celebra por las carreteras de la isla situada en el mar de Irlanda, lejos de la seguridad que proporciona un circuito de carreras. De hecho, se trata de caminos entre muros, árboles o jardines de casas particulares, en vez de escapatorias y los famosos 'air fence' de MotoGP. La cita de este año arrancaba este lunes, con las sesiones de entrenamiento. Pero tuvieron que ser cancelados tras un grave accidente ya en la primera jornada.

No es una exageración cuando se la menciona como una de las citas más peligrosas, puesto que son más de 270 las víctimas mortales que se han registrado a lo largo de su historia. Y se temió lo peor de nuevo este lunes, tras la interrupción de las primeras sesiones.

Por la mañana, se llevaron a cabo los primeros entrenamientos de Supersport, Supertwin y sidecarse sin ningún tipo de incidente. No obstante, sobre la una de la tarde comenzaron a ondear las banderas rojas en la sesión de Superbike y Superstock y se inició el protocolo con incidentes graves después de un accidente en Parliament Square, en Ramsey. Fue entonces cuando la organización informaba que se suspendía la acción, pero no se informaba de lo ocurrido.

Tal y como recoge 'The Race', fue la organización quien informó que se cancelaban el resto de sesiones previstas para el lunes debido al accidente de un piloto en dicha zona, en la que se encontraban varios aficionados. Su caída empujó varias vallas de seguridad contra los espectadores, provocando la evacuación de todos los implicados al hospital al Hospital Noble.

Todos conscientes

En cuanto al piloto, se informó que "actualmente se encuentra ‘consciente y hablando’, con lesiones en las piernas, y continúa recibiendo tratamiento adicional". “Ocho espectadores fueron identificados como necesitados de atención médica. Todos se encontraban conscientes", señalaba el comunicado. "Para garantizar que el incidente se gestionara de la forma más eficaz posible, se decidió suspender cualquier otra actividad de carreras durante el resto del día", sentenciaban, antes de anunciar que se ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido.

La noticia llega poco más de 24 horas después de conocer el fallecimiento del piloto Alan Oversby, de 68 años, durante la celebración de las Pre-TT Classic Races en el circuito de Billown, en la rápida entrada a la curva de Ballakeighan. Dos accidentes que prueban lo peligrosa que es la cita anual, que terminará el próximo 6 de junio.