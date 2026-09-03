El campeonato de España más cerca para Toni Vingut

El Cierzo Rally de Zaragoza decidirá qué piloto se corona este fin de semana Campeón de España en la modalidad de quads. La competición arranca este viernes con el prólogo que decidirá el orden de salida para la competición del sábado de más de 300km cronometrados. Vingut ocupa actualmente la segunda posición del campeonato a 7 puntos del líder, Gerard Vilanova.

Para ser campeón Vingut tiene que ganar la prueba y Vilanova terminar tercero. También una segunda posición del ibicenco y un cuarto lugar para el líder del campeonato le darían el campeonato a Vingut.

Toni Vingut sobre el quad / Ingine

El piloto ibicenco empezó en el mundo del motor a través del motocross con 17 años para después arrancar con el quad. Ganó la Copa del Mundo de Bajas en el año 2020 y ha participado en diferentes ediciones del Dakar, el rally más duro del planeta.

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Vingut se proclamó campeón de España de Quad Cross dentro de un circuito de tierra hace 20 años. Este fin de semana puede ganar el campeonato de España de Quads compitiendo contra el cronómetro y sus rivales a campo abierto. “Me encuentro bien, en forma, pero mis rivales son mucho más jóvenes que yo”, explica Vingut con 50 años. “Estoy entrenado, animado y siempre lo doy todo con mucha ilusión", subraya el piloto ibicenco antes de empezar a competir.