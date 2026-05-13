Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la nueva norma de la DGT afecta a los mayores de 65 años

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha a partir de 2026 una serie de cambios en la renovación del permiso de conducir que afectarán especialmente a los conductores mayores de 65 años. Aunque en España no existe una edad máxima para dejar de conducir, el organismo considera necesario reforzar los controles médicos y de aptitud para garantizar la seguridad vial.

La nueva normativa reducirá el periodo de vigencia de los carnets para determinados conductores:

En el caso de los permisos de coche, motos y motocicletas, la renovación dejará de hacerse cada diez años y pasará a realizarse cada 5 una vez cumplidos los 65 años.

la Para los permisos profesionales de autobuses y camiones, el plazo se reducirá hasta los 3 años.

Más controles médicos para garantizar la seguridad

La DGT sostiene que la capacidad para seguir conduciendo no depende únicamente de la edad, sino del estado físico y mental de cada conductor. Por ello, el objetivo de la medida es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas para comprobar que se mantienen las aptitudes necesarias para circular con seguridad.

Además, el organismo recuerda que, si el conductor presenta alguna enfermedad o deficiencia que pueda afectar a la conducción, el periodo de vigencia del permiso podrá ser todavía más corto en función del criterio médico.

Nuevos plazos de renovación del carnet

Con la entrada en vigor de la nueva norma, los permisos de clase B mantendrán una vigencia de diez años hasta los 65 años. A partir de esa edad, deberán renovarse cada cinco años.

En cuanto a los permisos profesionales, como los C1, C, D o sus variantes con remolque, seguirán renovándose cada cinco años hasta los 65. Desde entonces, la renovación deberá realizarse cada tres años.

La DGT también subraya que el carnet únicamente podrá renovarse si el conductor conserva los requisitos exigidos para su obtención y no ha perdido la totalidad de los puntos.

Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la nueva norma de la DGT afecta a los mayores de 65 años / Archivo

Renovación gratuita para los mayores de 70 años

Otra de las novedades más destacadas es que los conductores mayores de 70 años quedarán exentos de pagar las tasas de tráfico para renovar el permiso de conducir. En estos casos, solo será necesario abonar el coste del reconocimiento médico.

Para el resto de conductores, la tasa general de renovación será de 24,58 euros. Sin embargo, cuando existan motivos médicos que obliguen a reducir el tiempo de vigencia del permiso, las tasas también serán inferiores.

Las renovaciones de hasta cuatro años tendrán un coste de 19,67 euros, las de tres años costarán 14,75 euros, las de dos años ascenderán a 9,83 euros y las de un año tendrán un importe de 4,92 euros.

Situaciones en las que no se podrá renovar el permiso

La DGT contempla varias circunstancias que impedirán renovar el carnet de conducir. Entre ellas figura la privación judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

También quedará bloqueada la renovación cuando exista una suspensión, intervención o medida cautelar sobre el permiso, tanto por vía judicial como administrativa.

Cuándo puede iniciarse el trámite

El organismo recuerda que la renovación podrá solicitarse desde tres meses antes de la fecha de caducidad del carnet. Adelantar el trámite no implicará perder días de vigencia, ya que la nueva validez comenzará a contar desde la fecha original de vencimiento.