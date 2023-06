Mbappé no se decanta por Alonso o Sainz

"Los dos son muy buenos pilotos, es difícil elegir uno", ha dicho el delantero del PSG hablando en español "Solo soy un fan de la F1 y quería estar aquí para disfrutar de este deporte y de un bonito día", ha señalado

Lo ha intentado, pero ha sido imposible. Kilian Mbappé no ha podido pasar desapercibido en su visita relámpago al Circuit de Barcelona. Nada más llegar el delantero estrella del PSG se ha refugiado durante más de una hora en el hospitaliy de Ferrari, donde ha almorzado y podido compartir unos minutos con Carlos Sainz y Charles Leclerc, antes de dirigirse a zona de parrilla previa a la salida del Gran Premio de España.

El francés, que ha acaba de ganar la Liga con el PSG y seguirá en Paris el próximo año, sigue siendo el 'objeto de deseo' del Madrid y Florentino Pérez, que no pierde la esperanza de ficharle en 2024.De ahí que algunos hayan interpretado como un guiño el hecho de que Mbappé haya hablado en español al reportero de DAZN que le ha entrevistado en la parrilla de salida.

"Me encanta la F1, solo soy un fan y quería estar aquí, pasar un día bonito y disfrutar de este deporte", ha dicho futbolista galo, que no ha querido decantarse por ningún piloto en especial: "No tengo ninguno preferido", ha dicho. Tampoco ha querido mojarse entre Alonso y Sainz: "Los dos son muy buenos, es difícil elegir uno". ha zanjado.