Calendario del Mundial de Superbikes 2026: fechas clave, carreras y novedades del Mundial

El Mundial de WorldSBK 2026 arranca este fin de semana (20-22 de febrero) en el emblemático trazado de Phillip Island (Australia), para la primera ronda de las doce planeadas para la temporada, que se cerrará en octubre en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Será una temporada de cambios reseñables en la parrilla, debido a la ausencia del campeón de los dos últimos cursos, Toprak Razgatlioglu, quien tras años de especulaciones y rumores finalmente da el salto a MotoGP con el Pramac Racing Yamaha.

En cuanto al calendario aunque sí existen pequeños cambios.

El calendario de Superbikes para 2026 20-22 febrero: Phillip Island Grand Prix Circuit (Australia) 27-29 marzo: Autodromo Internacional do Algarve (Portugal) 17-19 abril: TT Circuit Assen (Países Bajos) 1-3 mayo: Balaton Park Circuit (Hungría) 15-17 mayo: Autodrom Most (República Checa) 29-31 mayo: MotorLand Aragón (España) 12-14 junio: Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Italia) 10-12 julio: Donington Park (Reino Unido) 4-6 septiembre: Circuit de Nevers Magny-Cours (Francia) 25-27 septiembre: Cremona Circuit (Italia) 9-11 octubre: Circuito Estoril (Portugal) 16-18 octubre: Circuito de Jerez – Ángel Nieto (España)

En cuanto al calendario, no hay cambios muy significativos o circuitos nuevos que visitar. Sin embargo, hay algún que otro cambio de fechas, como serían las citas de Balaton Park (Hungría) y Aragón, que se adelantan respeto al año pasado. Por su parte, Cremona abandona el mes de mayo para reubicarse después de verano, concretamente el fin de semana del 25-27 de septiembre.

Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el telón se alzará con la cita de Phillip Island (Australia), este fin de semana del 20 al 22 de febrero. No competirán todas las categorías, sino que será el turno para WorldSBK y WorldSSP, en un intento del campeonato de reducir costes para los equipos más humildes y los campeonatos con menos recursos económicos.

El debut de la categoría WorldSPB

La caravana mundialista regresará a Europa para la Ronda portuguesa de Portimao, casi un mes después, del 27 al 29 de marzo. Se producirá ese fin de semana el debut de WorldSPB, la nueva categoría que sustituye la ya desaparecida categoría de Supersport 300, un tanto controvertida debido a su complejidad y los duros accidentes que se han vivido en el pasado en ella. Se trata de la categoría inferior del campeonato, donde se espera que puedan empezar a crecer los jóvenes talentos que un día podrán ocupar las filas en la categoría reina del campeonato. También debutará el WorldWCR, el mundial femenino que el pasado curso se llevó la española María Herrera.

El mundial visitará posteriormente la reconocida 'Catedral', el trazado neerlandés de Assen, del 17 al 19 de abril. Le seguirá el trazado más reciente del calendario, Balaton Park, que se estrenó el pasado curso tanto en el calendario de WorldSBK como en el de MotoGP. Los pilotos lo visitarán del 1 al 3 de mayo.

Aragón y Jerez, en el calendario de Superbikes

Poco a poco, el mundial se acercará a su ecuador. Dos semanas más tarde, del 15 al 17 de mayo, será el turno del Autodrom Most, en República Checa, mientras que MotorLand Aragón, primera cita en suelo español, será la sexta ronda de la temporada y está programada para el fin de semana del 29 al 31 de mayo.

Las dos citas antes del parón veraniego serán la del Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' (del 12 al 14 de junio) y Donington Park (Reino Unido), donde aterrizarán WorldSBK y WorldSSP del 10 al 12 de julio.

Los seguidores del campeonato tendrán que esperar hasta el fin de semana del 4 al 6 de septiembre para ver de nuevo acción en pista con la cita en Magny-Cours (Francia). Después vendrá Cremona y la siguiente ronda portuguesa, en el mítico trazado de Estoril (Portugal), del 9 al 11 de octubre.

La cita final será en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, del 16 al 18 de octubre, que puede convertirse en un momento mágico para los fans, puesto que se pueden decidir campeonatos allí.